Las intensas lluvias que afectan a la región obligaron este lunes 12 de octubre a interrumpir totalmente el tránsito en la Ruta Provincial 24 Sur, en dirección a la Ruta Nacional 40, y a cerrar de manera preventiva la salida de la localidad de Las Coloradas.

La medida fue dispuesta por Defensa Civil luego de constatar que la calzada se encuentra intransitable a la altura del kilómetro 5, aproximadamente, antes de la intersección con la Ruta 40.

El corte alcanza a todo tipo de vehículos y se mantendrá hasta nuevo aviso, según la información oficial difundida por las autoridades.

Personal de Defensa Civil y efectivos policiales realizan recorridas preventivas en el sector para evitar accidentes y brindar asistencia a los vecinos ante las complicaciones generadas por las precipitaciones.

Además, las autoridades advirtieron que se espera que las lluvias continúen durante el resto de la noche, por lo que solicitaron extremar las precauciones.

Ante esta situación, se recomendó evitar circular por la zona, no intentar atravesar sectores anegados y consultar previamente con las autoridades antes de viajar hacia o desde Las Coloradas.

La circulación permanecerá restringida hasta que las condiciones permitan habilitar nuevamente el tránsito de manera segura.