La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén (DPV) realizará este viernes 16 de octubre tareas técnicas en la Ruta Provincial 7, a la altura de la rotonda ex Zanon, en el tramo que conecta el Parque Industrial Neuquén con Centenario. Los trabajos estarán a cargo de personal del Laboratorio Central y tienen como objetivo avanzar en los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto de un nuevo intercambiador vial en ese sector.

La intervención en la rotonda ex Zanon forma parte de un plan acordado entre la Provincia y el Municipio de Neuquén para mejorar la circulación y acompañar el crecimiento urbano y productivo de la región metropolitana de la Confluencia.

Qué trabajos realizarán en la Ruta Provincial 7

Las tareas previstas corresponden a estudios técnicos que servirán como base para avanzar en el proyecto de infraestructura vial. Según informó Vialidad Provincial, el objetivo es contar con los relevamientos necesarios para el futuro intercambiador.

La obra proyectada apunta a mejorar la conectividad entre Neuquén y Centenario, ordenar el tránsito y responder a las demandas que genera el crecimiento de la población y de la actividad productiva en el área.

Recomiendan circular con precaución

Ante la presencia de trabajadores y equipos en el sector, desde la DPV solicitan a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones del pesonal de seguridad y prestar atención a las condiciones de circulación.

La recomendación alcanza a quienes utilizan habitualmente este tramo de la Ruta Provincial 7 para trasladarse entre Neuquén, el Parque Industrial y Centenario.

El organismo no informó sobre cortes totales ni desvíos programados para la jornada. De todos modos, aconsejó prestar atención a las indicaciones que puedan surgir durante el desarrollo de las tareas.

Dónde consultar el estado de las rutas

Para conocer las actualizaciones sobre la circulación y el estado de las rutas provinciales, los usuarios pueden recurrir a los canales oficiales de la DPV del Neuquén. La información está disponible en su sitio web y a través del Centro de Atención al Usuario, que permite realizar consultas vinculadas con las condiciones de las rutas.

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