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Movimiento en las rutas

Ruta de los Siete Lagos: por un siniestro vial hay restricciones para circular en la jornada de regreso turístico

Un siniestro vial registrado a la altura de la laguna Bailey Willis provocó restricciones en la Ruta de los Siete Lagos. Hay interrupciones temporales y circulación asistida entre el acceso a Villa Traful, Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

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Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Lunes, 09 de noviembre de 2026 a las 15:42
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La circulación permanece restringida en sectores de la Ruta de los Siete Lagos tras un siniestro vial registrado cerca de la laguna Bailey Willis. Se prevén interrupciones temporales y circulación asistida.

La Ruta de los Siete Lagos presenta restricciones de circulación debido a un siniestro vial registrado a la altura de la laguna Bailey Willis, en el tramo que conecta distintos destinos turísticos de la cordillera neuquina.

La medida afecta a quienes circulan entre el acceso a Villa Traful y Villa La Angostura, y también a quienes transitan desde ese acceso en dirección a San Martín de los Andes.

Según la información difundida sobre el operativo, se prevén interrupciones temporales del tránsito y circulación asistida. Por ese motivo, se solicita a los conductores respetar las indicaciones de las autoridades y del personal que trabaja en el lugar.

 

Noticia en desarrollo...

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