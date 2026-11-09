La Ruta de los Siete Lagos presenta restricciones de circulación debido a un siniestro vial registrado a la altura de la laguna Bailey Willis, en el tramo que conecta distintos destinos turísticos de la cordillera neuquina.

La medida afecta a quienes circulan entre el acceso a Villa Traful y Villa La Angostura, y también a quienes transitan desde ese acceso en dirección a San Martín de los Andes.

Según la información difundida sobre el operativo, se prevén interrupciones temporales del tránsito y circulación asistida. Por ese motivo, se solicita a los conductores respetar las indicaciones de las autoridades y del personal que trabaja en el lugar.

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