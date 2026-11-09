Figueroa y Gaido salieron en tándem y anunciaron la convocatoria a elecciones para el 14 de febrero

En una decisión conjunta, las elecciones en la provincia del Neuquén y en la capital de la jurisdicción norpatagónica se desarrollarán el 14 de febrero del 2027. Fue a través de decretos firmados por el gobernador, Rolando Figueroa y por el jefe comunal, Mariano Gaido.

El primer artículo del decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa señala: “Convocase al electorado de la provincia del Neuquén a comicios generales para el dia 14 de febrero de 2027, con el objeto de proceder a la renovación de los mandatos de autoridades provinciales y municipales, como así también de presidentes y presidentas de comisiones de fomento, correspondientes al período 2027/2031, conforme al siguiente detalle”.

El decreto aclara: a. “Un/a (1) Gobernador/a y Un/a (1) Vicegobernador/a, en virtud de lo establecido en el articulo 202º de la Constitucion Provincial. b. Treinta y cinco (35) Diputados y Diputadas Provinciales Titulares y Dieciocho (18) Diputados y Diputadas Provinciales Suplentes, en virtud de lo establecido en el articulo 301º inciso 4 apartado a) de la Constitucion Provincial. c. Un/a (1) Intendente e Intendenta Municipal, Siete (7) Concejales y Concejalas Titulares y Siete (7) Concejales y Concejalas Suplentes por cada uno de los municipios que a continuacion se detallan, todo ello, en virtud de lo establecido en el articulo 277º de la Constitucion Provincial, Ley Provincial 3053 (Codigo Electoral Provincial) y normas modificatorias: Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopue, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue. d. Cinco (5) Miembros Titulares y Cinco (5) Miembros Suplentes para integrar las Comisiones Municipales de los siguientes Municipios; todo ello, en virtud de lo establecido en el articulo 278º de la Constitucion Provincial, Ley Provincial 3053 (Codigo Electoral Provincial) y normas modificatorias; a saber: Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecu, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilan y Tricao Malal. e. Un/a (1) Presidente/a Titular y Un/a (1) Presidente/a Suplente para cada una de las siguientes Comisiones de Fomento, todo ello, en virtud de lo establecido en el articulo 299º de la Constitucion Provincial; a saber: Aguada San Roque, Covunco Abajo, Coyuco Cochico, Chorriaca, El Sauce, Guanacos, Los Catutos, Los Chihuidos, Manzano Amargo, Octavio Pico, Paso Aguerre, Pilo Lil, Quili Malal, Ramon Castro, Santo Tomas, Sauzal Bonito, Varvarco-Invernada Vieja, Villa Curi Leuvu, Villa del Nahueve, Villa del Puente Picun Leufu, Villa Lago Meliquina y Villa Traful”.

De esta manera, los municipios que irán a las urnas el 14 de febrero son Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue.

En su Artículo 2, el decreto del Gobierno provincial indica: “Convocase para el dia 14 de febrero de 2027 al electorado de los Municipios de Primera a Tercera Categoría, que forman los Distritos Escolares tal como se detalla a continuación, para la elección de Tres (3) Consejeros y Consejeras Escolares Titulares y Dos (2) Consejeros y Consejeras Escolares Suplentes, para cada uno de los Consejos Escolares de su correspondiente Distrito Escolar, todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 119º de la Constitución Provincial, el Decreto Nº 0996/91 y normas complementarias”.

Con respecto al decreto publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Neuquén, el mismo indica: “Convocase al electorado de la ciudad de Neuquén, a comicios generales a celebrase el día 14 de febrero de 2027, con el objeto de elegir Intendente Municipal, veinte (20) Concejales/Concejalas titulares y veinte (20) Concejales/Concejalas suplentes, en los términos de los artículos 85°) inciso 16), 54°) y 77°) de la Carta Orgánica Municipal, y de expresar su opinión en Referéndum Popular manifestándose por el SI o por el NO a la enmienda del artículo 53°) de la Carta Orgánica Municipal, en los términos de la Ordenanza N° 15255 y de los artículos 156°) y 175°) de la Carta Orgánica Municipal, de conformidad con lo establecido en los considerandos que forman parte del presente Decreto”.

“Dispóngase que el acto eleccionario se llevara a cabo el día establecido en el artículo 1°) del de la presente norma legal, en el horario y en los lugares que oportunamente determinen las autoridades electorales provinciales, mediante el sistema de voto con Boleta Única Electrónica previsto en la Ley N° 3053”, indica el Artículo 2.





