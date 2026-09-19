Las rutas y pasos internacionales de Neuquén, bajo alerta por un temporal durante el fin de semana

La provincia de Neuquén se prepara para un fin de semana con condiciones meteorológicas adversas, debido al ingreso de un frente que provocará nevadas de variada intensidad, lluvias y fuertes vientos en distintos sectores. Desde los organismos oficiales advirtieron que el fenómeno comenzará a sentirse durante la tarde y noche de este sábado 19 de septiembre y se extenderá a lo largo del domingo.

Además, las autoridades informaron que el pronóstico anticipa un nuevo agravamiento de las condiciones climáticas entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre. Por ese motivo, recomendaron a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los horarios de mayor riesgo.

Frente a este escenario, se solicitó evitar la circulación durante la noche y la madrugada, cuando las condiciones sobre las rutas podrían tornarse más complejas. También recordaron que es obligatoria la portación de cadenas físicas para quienes transiten por los sectores cordilleranos o con posibilidad de acumulación de nieve.

Rutas transitables en Neuquén

En paralelo, Vialidad Nacional emitió un alerta por lluvias, vientos y nevadas a partir de la tarde y noche de este sábado. El organismo indicó que, por el momento, todos los tramos de las rutas nacionales en Neuquén permanecen transitables, aunque con extrema precaución.

Respecto de los pasos internacionales, el parte oficial confirmó que Cardenal Samoré, Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal continúan habilitados. Sin embargo, las autoridades insistieron en que la situación puede modificarse de acuerdo con la evolución del tiempo.

Antes de emprender cualquier viaje, Vialidad Nacional recomendó verificar el estado actualizado de las rutas nacionales y de los pasos fronterizos a través de sus canales oficiales. De esta manera, los conductores podrán conocer posibles restricciones y planificar sus recorridos en función de las condiciones climáticas vigentes.