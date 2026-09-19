El arranque de la Copa Davis en Neuquén estará acompañado por un escenario meteorológico de transición. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 19 de septiembre la provincia mostrará dos realidades bien diferenciadas: condiciones relativamente estables en el este y los valles, mientras que en la cordillera comenzará a sentirse el ingreso de un frente frío proveniente del Pacífico, con aumento de nubosidad, viento y probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

La jornada marcará además el inicio de un cambio de tiempo que se profundizará durante el fin de semana, con descenso térmico y condiciones más inestables en distintos sectores del territorio neuquino.

Neuquén capital: una tarde agradable antes del cambio

La capital provincial tendrá un sábado con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. La mañana será fría, con una temperatura mínima cercana a los 5°C, mientras que durante la tarde el termómetro alcanzará una máxima de 19°C. El viento estará presente de manera moderada, aunque sin generar mayores complicaciones.

Las mejores condiciones se darán entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, ideales para las actividades al aire libre y para quienes se acerquen al estadio Ruca Che a seguir la acción deportiva de la Copa Davis.

Zapala: viento persistente en el centro de la provincia

En la ciudad del centro neuquino se espera una jornada fresca y ventosa. La temperatura mínima rondará los 2°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a 16°C.

Las ráfagas podrían intensificarse durante la tarde, en un contexto de aumento gradual de la nubosidad asociado al avance del frente frío que comenzará a ingresar desde la cordillera.

Chos Malal: el norte neuquino se prepara para un cambio de escenario

En el norte provincial el sábado comenzará con ambiente frío. La temperatura mínima se ubicará cerca de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C.

Aunque gran parte del día transcurrirá sin precipitaciones, el viento irá ganando protagonismo hacia la tarde y la noche. El avance del sistema frontal podría generar un descenso térmico más marcado durante las jornadas siguientes.

San Martín de los Andes: más nubes y probables precipitaciones

La localidad cordillerana presentará condiciones más inestables que el resto de la provincia. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima alcanzará los 16°C.

Durante la segunda mitad de la jornada aumentará la nubosidad y no se descartan lluvias débiles hacia la noche. Además, el viento del oeste comenzará a intensificarse con el avance del frente proveniente del Pacífico.

Villa La Angostura: la cordillera sentirá primero el ingreso del frente frío

Villa La Angostura será una de las primeras localidades en registrar los efectos del cambio de tiempo. La mañana será fría, con una temperatura mínima cercana a 3°C, mientras que la máxima llegará a 14°C.

Hacia la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones y se espera un incremento de la intensidad del viento. El ingreso del sistema frontal sobre la zona de los lagos marcará el inicio de un período más frío e inestable para toda la región cordillerana.

Con este panorama, Neuquén comenzará a despedir el invierno con condiciones variables y la mirada puesta tanto en el tenis internacional como en un fin de semana que traerá cambios importantes en el tiempo de la Patagonia.