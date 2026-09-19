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POR LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Feria del Libro de Neuquén: cambió la programación y el cierre será este sábado a medianoche

La organización confirmó modificaciones por las condiciones climáticas previstas para el domingo 20 de septiembre. La Feria permanecerá cerrada ese día y todas las actividades se concentrarán en la jornada de este sábado, que se extenderá de 10 a 24.

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Por Pablo Montanaro

Periodista. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 22:19
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La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” tendrá cambios en su programación debido a las condiciones climáticas previstas para este fin de semana.

La organización informó que el domingo 20 de septiembre la Feria permanecerá cerrada, por lo que el sábado será la última jornada para recorrer los stands, participar de las actividades y asistir a los encuentros previstos.

La modificación también implica una extensión del horario durante el sábado: la Feria abrirá sus puertas a las 10 y permanecerá activa hasta la medianoche, ofreciendo una jornada de 14 horas para disfrutar de las distintas propuestas.

De esta manera, quienes tenían previsto visitar la Feria durante el domingo deberán tener en cuenta el cambio y adelantar su visita al sábado.

Durante la jornada habrá libros, presentaciones, actividades culturales, encuentros con escritores y propuestas destinadas a públicos de todas las edades en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y los distintos espacios ubicados en sus alrededores.

La edición 2026 de la Feria se desarrolla bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” y reúne durante estos días a escritores, editoriales, artistas y lectores.

Con el cambio anunciado, el sábado será la última oportunidad para disfrutar de la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén, que extenderá su horario hasta las 24 para facilitar la participación del público antes del cierre definitivo.

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