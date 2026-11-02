Neuquén dispone $1.300 millones para más de 800 productores: cómo es el reparto región por región

El Gobierno de Neuquén completó el procesamiento del ciclo 2025/2026 del Programa de Incentivo Ganadero (Fase V), impulsado por la Ley Provincial 3466. Esta política, concebida para abarcar cinco ciclos productivos entre 2024 y 2028 apunta a la permanencia de la población rural en sus comunidades de origen, impulsar la sustentabilidad ambiental, fortalecer la venta formal del ganado y promover el agregado de valor en origen.

En este período, un total de 832 productores y productoras resultaron beneficiados con la propuesta. Al desagregar la población se indicó que un 25% son mujeres y un 75%, varones. El monto total a percibir por el sector ganadero asciende a 1.299.380.570 pesos, cifra que refleja un incremento del 75% respecto del ciclo previo. Asimismo, se registró un crecimiento del 11% en la cantidad de productores compensados y un 7,5% más de beneficios otorgados en toda la provincia.

Fuerte crecimiento en comercialización formal y manejo sustentable

Al analizar los resultados por líneas de trabajo, se destacan avances significativos en el esquema de formalidad e incentivo ambiental. En este sentido se informó que la comercialización de terneros (+70%) registró un notable crecimiento impulsado por acciones de concientización sobre ventas formales y el sostén de precios en los remates feria organizados en el interior, como el de Los Guañacos (Departamento Minas).

La lechería caprina y ovina (+241%) logró un incremento exponencial gracias al acompañamiento técnico en territorio, incorporando por primera vez a numerosos tambos tradicionales del Norte neuquino.

En tanto que los refugos ganaderos (+81%), en un contexto de emergencia hídrica, creció sustancialmente la venta de animales improductivos para adecuar las cargas ganaderas a la capacidad real de los campos.

Finalmente, la producción de fibras brutas aumentó un 16%, mientras que la venta formal de cueros ovinos y caprinos creció un 42%.

Acompañamiento estatal ante la sequía

El ciclo estuvo atravesado por la sequía que afectó la condición corporal del ganado a la salida del invierno. Esto derivó en reducciones del 15% en las ventas de chivitos y corderos con Denominación de Origen (DO) y del 16% en fibras certificadas de calidad.

Para amortiguar estas complicaciones climáticas y operativas en el descenso de veranadas, la provincia extendió un mes el plazo de presentación de documentación hasta julio de 2026, permitiendo que más organizaciones de pequeños productores completen sus trámites.

Distribución por regiones de la provincia

El impacto económico del Incentivo Ganadero en el mapa neuquino se consolida de la siguiente manera:



Alto Neuquén (374): $823.293.656 (venta de animales y lana)



Pehuén (346): $350.697.844 (zafra 2025-2026)



Del Limay (47): $49.053.800 (zafra 2025-2026)



Vaca Muerta (21): $47.015.500 (venta de animales)



De Los Lagos (44): $29.319.770 (venta de animales y lana)