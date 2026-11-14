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Pronóstico del tiempo

Sábado cálido en Neuquén: dónde se esperan las temperaturas más altas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas máximas de casi 30 grados en la provincia. El cielo tendrá nubosidad variable, viento moderado y no se esperan precipitaciones en las localidades relevadas.

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Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 21:38
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El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 14 de noviembre anticipa una jornada templada a cálida en la provincia de Neuquén, con temperaturas máximas de 28 grados en Zapala y Chos Malal.

En Neuquén capital y San Martín de los Andes, en tanto, se esperan máximas de 26 grados. Los datos oficiales prevén nubosidad variable, viento de intensidad moderada y ausencia de precipitaciones en las cuatro localidades.

La jornada tendrá temperaturas diferentes según la región, aunque las condiciones generales serán similares: una mañana fresca, un ascenso térmico durante la tarde y mayor presencia de nubes hacia la noche en algunos puntos de la provincia.

 

Cómo estará el tiempo en cada localidad

Neuquén capital

  • Madrugada: algo nublado, 17°, viento del noreste de 23 a 31 km/h.

  • Mañana: parcialmente nublado, 14°, viento del este de 13 a 22 km/h.

  • Tarde: parcialmente nublado, 26°, viento del este de 23 a 31 km/h.

  • Noche: mayormente nublado, 25°, viento del noreste de 13 a 22 km/h.

Zapala

  • Madrugada: algo nublado, 14°.

  • Mañana: algo nublado, 11°.

  • Tarde: parcialmente nublado, 28°, viento del noreste de 13 a 22 km/h.

  • Noche: parcialmente nublado, 24°, viento de 23 a 31 km/h.

San Martín de los Andes

  • Madrugada: ligeramente nublado, 14°.

  • Mañana: 13°, viento del oeste de 7 a 12 km/h.

  • Tarde: algo nublado, 26°.

  • Noche: parcialmente nublado, 19°.

Chos Malal

  • Madrugada: algo nublado, 14°.

  • Mañana: algo nublado, 12°.

  • Tarde: parcialmente nublado, 28°, viento del noreste de 13 a 22 km/h.

  • Noche: mayormente nublado, 22°.

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