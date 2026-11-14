El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 14 de noviembre anticipa una jornada templada a cálida en la provincia de Neuquén, con temperaturas máximas de 28 grados en Zapala y Chos Malal.

En Neuquén capital y San Martín de los Andes, en tanto, se esperan máximas de 26 grados. Los datos oficiales prevén nubosidad variable, viento de intensidad moderada y ausencia de precipitaciones en las cuatro localidades.

La jornada tendrá temperaturas diferentes según la región, aunque las condiciones generales serán similares: una mañana fresca, un ascenso térmico durante la tarde y mayor presencia de nubes hacia la noche en algunos puntos de la provincia.

Cómo estará el tiempo en cada localidad

Neuquén capital

Madrugada: algo nublado, 17°, viento del noreste de 23 a 31 km/h.

Mañana: parcialmente nublado, 14°, viento del este de 13 a 22 km/h.

Tarde: parcialmente nublado, 26°, viento del este de 23 a 31 km/h.

Noche: mayormente nublado, 25°, viento del noreste de 13 a 22 km/h.

Zapala

Madrugada: algo nublado, 14°.

Mañana: algo nublado, 11°.

Tarde: parcialmente nublado, 28°, viento del noreste de 13 a 22 km/h.

Noche: parcialmente nublado, 24°, viento de 23 a 31 km/h.

San Martín de los Andes

Madrugada: ligeramente nublado, 14°.

Mañana: 13°, viento del oeste de 7 a 12 km/h.

Tarde: algo nublado, 26°.

Noche: parcialmente nublado, 19°.

Chos Malal