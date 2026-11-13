El pronóstico del tiempo para este viernes 13 de noviembre en Neuquén anticipa una jornada con temperaturas máximas de entre 26 y 30 grados, según la localidad, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las condiciones del cielo variarán entre parcialmente nublado, algo nublado y despejado, con presencia de viento de distintas direcciones. La mayor temperatura se registrará en la capital provincial, aunque el ascenso térmico también se sentirá en otras ciudades neuquinas.
Cómo estará el tiempo en Neuquén Capital este viernes
En la ciudad de Neuquén, la jornada comenzará con 13 grados durante la madrugada y cielo parcialmente nublado. Por la mañana, la temperatura llegará a los 17 grados, con viento del sur de entre 23 y 31 km/h.
Durante la tarde se registrará la máxima provincial prevista: 30 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del sur de entre 23 y 31 km/h.
Hacia la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a 24 grados. El viento continuará desde el mismo sector.
El pronóstico para Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal
Las otras tres localidades incluidas en el pronóstico tendrán máximas de 26 grados, aunque con diferencias en las condiciones del cielo y la intensidad del viento.
- Zapala: comenzará con 10 grados durante la madrugada y cielo algo nublado. Por la mañana llegará a los 15 grados, con viento del sur de entre 23 y 31 km/h. La máxima será de 26 grados por la tarde y durante la noche se esperan 22 grados. En ambos períodos, el viento será del sudoeste, de entre 7 y 12 km/h.
- San Martín de los Andes: tendrá cielo despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 8 grados durante la madrugada, subirá a 12 por la mañana y alcanzará los 26 grados por la tarde. Se espera viento del sudoeste de entre 7 y 12 km/h. Por la noche, la temperatura bajará a 19 grados.
- Chos Malal: tendrá cielo parcialmente nublado. La jornada comenzará con 12 grados y llegará a los 15 por la mañana, cuando se espera viento del sur de entre 23 y 31 km/h. Durante la tarde alcanzará los 26 grados, con viento del oeste de entre 13 y 22 km/h. Por la noche, la temperatura será de 24 grados.