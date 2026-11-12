El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 12 de noviembre una jornada de temperaturas elevadas, cielo mayormente nublado y viento en distintas localidades de la provincia de Neuquén. La máxima llegará a 31°C en Neuquén capital, mientras que Zapala y Chos Malal alcanzarán los 30°C.

El viento tendrá mayor intensidad durante la mañana, especialmente en la capital neuquina, donde se esperan ráfagas de hasta 59 km/h. Por la tarde, las condiciones serán más cálidas, con temperaturas cercanas a los 30°C en buena parte del territorio provincial.

En San Martín de los Andes, en cambio, el pronóstico anticipa una jornada más moderada, con una máxima de 24°C. La diferencia de temperatura entre la cordillera y el norte y centro de la provincia marcará uno de los principales contrastes del jueves.

Neuquén capital: máxima de 31° y ráfagas de 59 km/h

En la ciudad de Neuquén, el jueves comenzará con 18°C durante la madrugada y cielo mayormente nublado. Por la mañana, la temperatura llegará a los 19°C, con viento del Este de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Durante la tarde se registrará la máxima de 31°C, con cielo mayormente nublado y viento del Sudeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará 26°C. El cielo continuará mayormente nublado y se mantendrá el viento del Sudeste.

Zapala y Chos Malal tendrán máximas de 30 grados

En Zapala, la jornada comenzará con 12°C durante la madrugada. Por la mañana, la temperatura ascenderá a 14°C, con cielo mayormente nublado y viento del Este de entre 32 y 41 km/h.

La máxima llegará durante la tarde, cuando se esperan 30°C y cielo parcialmente nublado. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 25°C, con viento del Sudoeste de entre 23 y 31 km/h.

En Chos Malal, el pronóstico también anticipa una máxima de 30°C. La madrugada tendrá 12°C y la mañana comenzará con 13°C, bajo un cielo mayormente nublado.

Durante la tarde estará parcialmente nublado y el viento permanecerá prácticamente en calma. Por la noche se esperan 25°C y viento del Sudoeste.

San Martín de los Andes tendrá una jornada más fresca

En San Martín de los Andes, las temperaturas serán más moderadas que en el resto de las localidades incluidas en el pronóstico.

La madrugada y la mañana tendrán 9°C, con cielo mayormente nublado y viento leve del Sudoeste. Durante la tarde, la máxima llegará a los 24°C, con cielo parcialmente nublado.

Para la noche, el SMN anticipa 19°C, cielo mayormente nublado y viento del Sudoeste de entre 7 y 12 km/h.