El pronóstico del tiempo en Neuquén para este sábado anticipa una jornada fría e inestable en distintas regiones de la provincia. Las lluvias comenzarán durante la madrugada en varios puntos y se mantendrán, con distinta intensidad, hasta la noche.

El principal período de atención será la tarde, especialmente en el norte neuquino, donde se prevén tormentas fuertes en Chos Malal. En Zapala, en tanto, el pronóstico anuncia tormentas aisladas.

Neuquén capital: chaparrones durante gran parte del día

En Neuquén capital, el sábado comenzará con chaparrones durante la madrugada, que continuarán por la mañana y la tarde. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima llegará a 15 grados.

Por la noche, las precipitaciones darán paso a un cielo mayormente nublado, con una temperatura de 12 grados.

El viento soplará del este durante toda la jornada, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Zapala: lluvias y posibles tormentas aisladas

En Zapala, se esperan lluvias durante la madrugada y chaparrones por la mañana. Para la tarde, el SMN prevé tormentas aisladas, mientras que por la noche volverán los chaparrones.

La temperatura se moverá entre los 7 y los 10 grados, en una jornada marcada por el frío y la inestabilidad.

El viento cambiará de dirección a lo largo del día: será del noreste por la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y del oeste durante la noche, con registros de entre 7 y 12 km/h.

San Martín de los Andes: precipitaciones durante casi toda la jornada

En San Martín de los Andes, el pronóstico anuncia lluvias durante la madrugada, chaparrones por la mañana y la tarde, y lluvias aisladas durante la noche.

La temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 13 grados.

El viento se mantendrá leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Soplará inicialmente del este y luego rotará al oeste.

Chos Malal: las tormentas más fuertes llegarán por la tarde

En Chos Malal, el pronóstico prevé una de las situaciones de mayor atención de la jornada. El día comenzará con chaparrones y una temperatura de 7 grados. Por la mañana, el termómetro marcará alrededor de 6 grados.

Durante la tarde se esperan tormentas fuertes, con una temperatura máxima de apenas 11 grados. Por la noche volverán los chaparrones y la temperatura rondará los 8 grados.

El viento soplará del sudeste durante la madrugada y del este durante el resto del día, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.