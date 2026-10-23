La inestabilidad climática continuará afectando a la cordillera rionegrina durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional elevó a alerta naranja el pronóstico por tormentas para este viernes 23 en sectores de la zona norte del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La actualización se produce luego de varios días de lluvias persistentes que ya provocaron complicaciones en distintas localidades cordilleranas y de la Región Sur, donde se registraron anegamientos, problemas en caminos y afectaciones en servicios e infraestructura.

Lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas

De acuerdo con el pronóstico oficial, el área bajo alerta será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse volúmenes superiores de manera puntual en algunos sectores. Mientras tanto, en el Parque Nacional continuará vigente la alerta amarilla por tormentas, lo que mantiene bajo vigilancia a gran parte de la región andina.

Acumulación de nieve

Uno de los factores que más inquieta a las autoridades es la importante acumulación de nieve que todavía permanece en sectores de montaña. La combinación entre precipitaciones intensas, suelos saturados y acumulaciones níveas incrementa el riesgo de caída de árboles y ramas, deslizamientos de tierra, crecidas repentinas de arroyos y ríos de montaña, además de posibles aludes en determinados sectores.

Por ese motivo, los organismos de prevención recomendaron mantenerse atentos a eventuales cierres preventivos de áreas recreativas y espacios de acceso público.

Las autoridades solicitaron además verificar permanentemente el estado de senderos habilitados mediante el Registro de Trekking y consultar la situación de rutas nacionales, provinciales y caminos antes de emprender viajes.

La recomendación cobra especial importancia ante un escenario meteorológico que continuará siendo inestable durante el cierre de la semana y que mantiene en alerta a organismos de emergencia y protección civil de la región cordillerana.