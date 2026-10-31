El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sábado 31 de octubre con tormentas en distintos puntos de la provincia de Neuquén. Las condiciones más intensas se esperan durante la tarde en Neuquén capital y Chos Malal, donde podrían registrarse tormentas fuertes.

El pronóstico también contempla precipitaciones aisladas en Zapala y San Martín de los Andes, junto con períodos de viento intenso. En estas dos localidades, las ráfagas podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora durante la noche.

La jornada tendrá diferencias de temperatura según la ciudad: la máxima prevista será de 27 grados en Neuquén capital, mientras que en Zapala llegará a 20°, en Chos Malal a 22° y en San Martín de los Andes a 17°.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital este sábado

En Neuquén capital, el sábado comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada, una temperatura de 19 grados y viento del norte de entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana continuarán las condiciones de inestabilidad. La temperatura descenderá a 16 grados y el viento soplará desde el oeste.

Durante la tarde se espera el período de mayor intensidad, con tormentas fuertes y una máxima de 27 grados. El viento rotará al noroeste y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la noche persistirán las tormentas, con 20 grados y viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h.

Zapala tendrá viento intenso y tormentas aisladas

En Zapala, el pronóstico del SMN anticipa una madrugada mayormente nublada, con 11 grados. Durante la mañana, la temperatura será de 10 grados y se mantendrá la nubosidad.

Por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con una máxima de 20 grados. El viento del oeste tendrá velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la noche disminuirá la inestabilidad y se espera cielo mayormente nublado. La temperatura será de 15 grados, aunque continuará el viento intenso: las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias aisladas y ráfagas

En San Martín de los Andes, el sábado comenzará con cielo nublado y una temperatura de 11 grados durante la madrugada. Por la mañana se espera cielo mayormente nublado y 9 grados.

Durante la tarde podrían registrarse tormentas aisladas. La máxima prevista será de 17 grados, con viento del oeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche volverá a predominar el cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá a 9 grados y las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h.

Qué pasará en Chos Malal durante el sábado

En Chos Malal, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado, una temperatura de 14 grados y viento del norte de entre 32 y 41 km/h durante la madrugada.

Por la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con 13 grados y viento del oeste de entre 7 y 12 km/h.

El período más complicado llegará durante la tarde. El SMN prevé tormentas fuertes, una máxima de 22 grados y viento del oeste de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la noche continuarán las condiciones de inestabilidad, con tormentas aisladas, 14 grados y viento del sudoeste. Las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h.