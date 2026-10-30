Presupuesto 2027: qué impuestos dejarán de pagar los vecinos de Neuquén y qué descuentos habrá

La Municipalidad de Neuquén presentó este viernes 30 de octubre el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla recursos por $916.000 millones y destina el 50% de ese total a obra pública e infraestructura. En paralelo, el Ejecutivo municipal anunció una política tributaria que apunta a mantener los beneficios vigentes, ampliar descuentos y evitar nuevos aumentos de tasas por encima de la actualización por inflación.

En diálogo con el programa Entretiempo, que se emite por AM550, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, explicó los alcances de la propuesta y sostuvo que el presupuesto refleja las prioridades de inversión de la gestión del intendente Mariano Gaido.

"Es un presupuesto ordenado con superávit. Ese superávit se vuelca a obra pública", señaló el funcionario, quien destacó que Neuquén destinará la mitad de sus recursos a infraestructura, una proporción que, según comparó, supera la de otros municipios del país.

Schpoliansky explicó que el presupuesto es una estimación de los recursos que tendrá la ciudad y de los gastos previstos para el próximo ejercicio. En ese marco, indicó que uno de los principales objetivos es acompañar el crecimiento de la capital con obras y servicios.

Qué pasará con las tasas municipales en 2027

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los tributos municipales. Schpoliansky confirmó que el proyecto de ordenanza tarifaria no contempla aumentos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque continuará el mecanismo de actualización trimestral.

"Lo que vamos a hacer es continuar con el ajuste por IPC trimestral", explicó. De esta manera, en enero se aplicará la actualización correspondiente a octubre, noviembre y diciembre; en abril, la de enero, febrero y marzo, y así sucesivamente durante el año.

El funcionario aclaró que no se prevén incrementos adicionales sobre ese mecanismo. También confirmó que las tarifas municipales seguirán la misma modalidad de actualización.

Según la información oficial presentada junto con el presupuesto, la política tributaria busca reducir la presión fiscal y sostener los beneficios para vecinos, comerciantes y empresarios. Schpoliansky recordó que durante los últimos siete años se eliminaron 58 tasas del sistema impositivo municipal.

"Es un presupuesto ordenado con superávit. Ese superávit se vuelca a obra pública", señaló el funcionario, quien destacó que Neuquén destinará la mitad de sus recursos a infraestructura, una proporción que, según comparó, supera la de otros municipios del país.

La tasa CAN dejará de cobrarse desde diciembre

Otro de los anuncios destacados fue la eliminación de la tasa CAN (Complejo Ambiental Neuquén), que se cobraba a través de la factura de CALF. Schpoliansky explicó que la decisión estaba vinculada con el avance del proyecto para construir un nuevo centro ambiental en la meseta, una infraestructura que tendrá una vida útil proyectada de 30 años.

"La tasa CAN era un compromiso del intendente Mariano Gaido de eliminarla apenas se inicie el proceso de construcción del nuevo centro ambiental. Como eso ya se licitó y se firmó la primera etapa, se decidió darle de baja", explicó.

El secretario señaló que el fondo específico creado para financiar esa obra ya reunió los recursos previstos y que, por ese motivo, el concepto dejará de aparecer en las facturas a partir de diciembre.

También diferenció esta contribución de las tasas retributivas, que se utilizan para sostener el sistema habitual de limpieza urbana, la recolección de residuos, el servicio puerta a puerta y los centros de transferencia.

Descuento Neuquino: el 40% de los vecinos todavía no lo solicitó

En cuanto a los beneficios para los contribuyentes, Schpoliansky confirmó que continuará el Descuento Neuquino, que permite acceder a una bonificación del 50% en las tasas retributivas para inmuebles y baldíos.

El funcionario indicó que seis de cada diez vecinos ya solicitaron el beneficio, mientras que el 40% restante todavía no realizó el trámite. Por eso, anticipó que el programa seguirá disponible a través de la página web de la Municipalidad de Neuquén para quienes quieran adherirse.

Además, continuarán las exenciones del 100% para jubilados y personas con discapacidad que cumplan con las condiciones establecidas, entre ellas que se trate de su único inmueble. También seguirán vigentes los beneficios para asociaciones sin fines de lucro.

En materia de patentes, se mantendrán los diez meses gratuitos para los vehículos adquiridos en concesionarias de Neuquén capital y los doce meses de exención para vehículos eléctricos. También continuarán las exenciones destinadas a personas con discapacidad que compren un vehículo.

Comerciantes neuquinos tendrán un descuento mayor en la licencia comercial

La propuesta tarifaria también incluye beneficios para el sector comercial e industrial. Uno de los cambios anunciados es el incremento del descuento del programa Comercio Neuquino, que pasará del 20% al 30% para comerciantes locales con más de dos años de vigencia de su licencia comercial. "El descuento de la licencia comercial, en vez de ser del 20%, lo pasamos al 30% para los comerciantes neuquinos", detalló Schpoliansky durante la entrevista.

Otro de los programas que continuará es Habilitá Gratis, que permite acceder a doce meses sin pagar la licencia comercial ni la habilitación municipal. El secretario destacó que durante este año se otorgaron más de 1.000 nuevas licencias a través de esa iniciativa.

También se mantendrá el Crédito Fiscal por Trabajador Declarado, con beneficios que se triplican cuando se incorpora personal proveniente de la bolsa de trabajo municipal y se cuadruplican cuando se contrata a una mujer sostén de familia, una persona con discapacidad o una persona trans.

Para las empresas radicadas en el Parque Industrial de Neuquén seguirá vigente el descuento del 5%, mientras que las firmas que se instalen en el nuevo Parque Industrial Capital podrán acceder a una exención impositiva por diez años.

En cuanto a los beneficios para los contribuyentes, Schpoliansky confirmó que continuará el Descuento Neuquino, que permite acceder a una bonificación del 50% en las tasas retributivas para inmuebles y baldíos. El funcionario indicó que seis de cada diez vecinos ya solicitaron el beneficio, mientras que el 40% restante todavía no realizó el trámite. Por eso, anticipó que el programa seguirá disponible a través de la página web de la Municipalidad de Neuquén para quienes quieran adherirse.

Hasta 25% de descuento por pagar los impuestos municipales

El esquema tributario mantendrá también los beneficios para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. La Municipalidad continuará ofreciendo descuentos acumulables de hasta el 25% por el pago de los tributos municipales, distribuidos de la siguiente manera: 10% para buenos contribuyentes que no registren deudas, 10% por adelantar el pago semestral, 5% por adherirse al débito automático.

Además, se conservará la posibilidad de pagar en hasta doce cuotas sin interés mediante las entidades bancarias que tienen convenio con el municipio. También continuarán los sorteos para buenos contribuyentes y el descuento del 50% sobre los intereses resarcitorios.

El 50% del presupuesto 2027 de Neuquén se destinará a obra pública

Más allá de los anuncios impositivos, Schpoliansky puso el acento en la inversión en infraestructura. De acuerdo con el proyecto presentado por Gaido, el presupuesto municipal asciende a $916.000 millones, de los cuales aproximadamente $458.000 millones estarán destinados a obra pública.

El funcionario comparó la evolución de la inversión municipal y señaló que en 2016 se destinaba el 16% del presupuesto a obras, mientras que en 2026 esa proporción llegó al 42% y para 2027 alcanzará el 50%.

En contrapartida, destacó que el gasto en personal representará el 22% del presupuesto, frente al 40% y 60% que, según indicó, destinan otros municipios del país. "Si uno no acompaña el crecimiento de Neuquén con obra pública e infraestructura, la ciudad te pasa por encima", sostuvo.

El funcionario comparó la evolución de la inversión municipal y señaló que en 2016 se destinaba el 16% del presupuesto a obras, mientras que en 2026 esa proporción llegó al 42% y para 2027 alcanzará el 50%. En contrapartida, destacó que el gasto en personal representará el 22% del presupuesto, frente al 40% y 60% que, según indicó, destinan otros municipios del país. "Si uno no acompaña el crecimiento de Neuquén con obra pública e infraestructura, la ciudad te pasa por encima", sostuvo.

Entre los principales proyectos previstos para el próximo año mencionó la pavimentación del 100% de las calles, la segunda etapa de la avenida Mosconi desde Gatica hacia el aeropuerto, la regularización de barrios con servicios básicos y nuevas obras de infraestructura pluvial.

También confirmó que el plan incluye la construcción del Neuquén Arena, un gimnasio con capacidad para 8.000 personas sobre la Ruta 67, el diseño y construcción de un cartódromo, un nuevo teatro municipal junto al Museo Nacional de Bellas Artes y nuevos estacionamientos subterráneos y en altura.

El objetivo de completar el asfalto en toda la ciudad se enmarca en un plan que prevé intervenir más de 3.000 cuadras por año. Según lo expuesto durante la presentación, la cobertura actual alcanza el 88% de las calles y la meta es llegar al 100% entre 2027 y 2028.

Schpoliansky sostuvo que el crecimiento de Neuquén obliga a revisar permanentemente las necesidades de infraestructura, especialmente frente a los cambios climáticos y los nuevos desafíos urbanos.

"El presupuesto deja trascender el plan de gobierno de un Ejecutivo", concluyó el secretario, al explicar que la apuesta por la obra pública busca acompañar la expansión de la capital y evitar que el crecimiento de la ciudad termine superando su infraestructura.