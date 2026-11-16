Nuevamente la Subsecretaría de Limpieza desplegó un amplio operativo por un acumulador compulsivo que alojaba una enorme cantidad de residuos y necesitaba ayuda. Ocurrió este lunes, en la calle Aluminé de la ciudad de Neuquén, de donde sacaron más de siete camiones de basura.

El subsecretario Cristian Haspert detalló que siempre se sorprenden con algo nuevo y que esto ha sido lo peor que vieron en el día. En la vivienda hay 30 empleados municipales desde las 7 de la mañana, intentando dejar en condiciones el inmueble y devolverle la paz a los vecinos.

"Imaginate convivir con estos calores, agua servida, la cloaca directamente no iba al sistema, quedaba en este patio. Y por ahí tenían que pasar los inquilinos que viven en el fondo. Una situación muy delicada, mucha cantidad de residuos", y agregó que desde la mañana ya llevan 7 camiones, 4 horas de trabajo y 3 cajuelas de 20 metros cúbicos de desecho.

Haspert indicó que en varias ocasiones habían asistido al domicilio a ofrecerle a la persona, con problemas de acumulación, llevarse la basura con el operativo puerta a puerta. Sin embargo no lo lograron y esta persona con el trastorno falleció, por lo cual hoy pudieron ingresar con la autorización de la familia.

"En el fondo hay 5 departamentos, si no me equivoco, donde viven distintas personas. Y la semana pasada cuando vinimos para ingresar y llegar al fondo, que tiene más o menos 30 metros de fondo el patio, tuvimos que usar botas de goma porque tenía 20 centímetros de agua servida. Aquí vive una persona en silla de ruedas."

El funcionario calculó que hasta las 17 estarán trabajando para dejar todo en condiciones y que además debieron cortar la calle Aluminé para que ingresen los camiones.

"Acá habían denuncias permanentes. Lo que no teníamos era la autorización del propietario. El propietario síndrome de diógenes. Falleció hace un tiempo. Hoy su hijo es el que nos permite y nos autoriza a ingresar con el equipamiento municipal a su propiedad privada. Sin esa autorización lo único que podemos hacer es golpear las manos, charlarlo, ofrecerle los servicios", aclaró Haspert.

También agregó que en estos casos de un síndrome se trabaja con la Fiscalía ya que son problemas de salud y se coordina con ellos para que les permitan ingresar a viviendas donde hay riesgos.

Cucarachas y aguas servidas en las casas vecinas

Por otro lado, una vecina lindante a esta casa brindó su testimonio sobre afectaba su vida y su casa esta acumulación de basura.

"Llegaba hasta la vereda, así que era insalubre ya. Y hace dos o tres días había rebalsado la cloaca y adentro era un río de cloaca con basura. Justamente estábamos teniendo muchos inconvenientes con las cucarachas. Con mi pareja estábamos preparados para hoy básicamente porque habíamos comprado bastante veneno. Pero igual, entraban todos los días y hoy estoy afuera porque no puedo estar adentro de la cantidad de veneno que puse", relató.

"Agradecida, la verdad, por un lado. Y por el otro, me hundo en llanto porque la cantidad de bichos que están entrando a la casa", agregó y manifestó que vive allí hace cuatro meses y nunca imaginó vivir de esa forma.

"Me deja muy tranquila, que por lo menos sé que si va a hacer mucho calor puedo tener un rato la puerta abierta y que no se van a meter los bichos, porque eso me pasaba, dejaba la puerta de atrás abierta y me entraban cucarachas. Y acá en el garage tenía que todo el tiempo tener trapos, no sé la cantidad de trapos que tengo en mi casa para poner abajo en el garage porque entraban por abajo de la puerta. Muy agradecida, la verdad, un laburo impresionante están haciendo porque no paro de ver que sacan cosas", finalizó.