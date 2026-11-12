Olores, basura y materia fecal: el estremecedor hallazgo en un departamento de Neuquén

Durante este miércoles 11 de noviembre, la Subsecretaría de Limpieza de Neuquén llevó adelante la limpieza de un aguantadero donde se alojaban personas y de un departamento de un acumulador compulsivo. El subsecretario Crsitian Haspert detalló cómo fueron los operativos.

Relató que a partir de denuncias en el barrio Mariano Moreno se asistió por una situación de usurpación de un terreno en sucesión.

"Una usurpación de muchas personas, hasta 15 personas, denunciaban los vecinos que ingresaban a dormir por la noche en el lugar, una zona que se había transformado insegura para los que viven en la cuadra y por supuesto que cuando hay usurpaciones no hay baños, hay acumulación de residuos, las necesidades se hacen en cualquier lado, roedores empiezan a aparecer por todos lados y esta es la denuncia que nos llevaba a nosotros", explicó.

Indicó que podían actuar hasta multar ya que el lugar estaba cerrado con publicidad y carteles, la empresa responsable tomó la responsabilidad de levantar eso y quedó expuesta la situación. Además destacó que era un baldió que no está cerrado por lo cual la Municipalidad pudo proceder al ingreso y limpieza.

"Acompañados por la policía que despeja el lugar que no haya ninguna persona, habían 12 personas en el interior usurpando esta propiedad privada y luego una vez que no queda absolutamente nada de personas en el lugar, nosotros accedimos a hacer la limpieza y quedó impecable en cuestiones de horas."

En total sacaron dos bateas completas llenas de residuos y los vecinos manifestaron su agradecimiento por ocuparse de la situación.

Un departamento lleno de basura con orina hasta el piso de abajo

El otro caso fue por un acumulador en barrio Mudón, donde vivía una persona con adicciones en la casa de una mujer que ya había fallecido. El joven incluso tenía antecedentes y causas abiertas, lo cual provocaba incidentes recurrentes con los vecinos.

La subsecretaría no había podido ingresar al domicilio hasta tener la habilitación de la justicia. Una vez que lo lograron, vivieron una situación que pocas veces la han visto.

"Un departamento, cuarto piso, y los vecinos que vivían abajo recibían toda la orina que traspasaba la loza y caía en el departamento de abajo, ese departamento no tiene ventanas, no tiene puertas, de puerta tenía una manta, con vecinos que viven pegados, con niños muy chicos que viven en el mismo monobloc."

El lugar quedó limpió en su totalidad, junto con salud, policía, la justicia y la Municipalidad. De allí sacaron un departamento completo repleto de basura junto con 15 trabajadores para limpiarlo sin camiones ni maquinaria.

"No estaba el inodoro, lo más grave estaba dentro del baño, esta persona usaba baldes de 20 litros para hacer sus necesidades, orina, materia fecal, cantidad de gusanos y larvas, todo rebalsado, eso pasaba la loza y caía en un departamento de abajo, muchos inconvenientes con sus vecinos, estas personas robaban en el mismo lugar a sus vecinos y pidiendo por favor vivir en paz, es lo único que pedían los vecinos."

Relató que durante el procedimiento en el lugar apareció una mujer, la abuela del joven, titular del departamento y anunció que lo pondría en venta para que no siga esta situación.

Haspert continuó "los olores tremendos, los ruidos, gente, no solamente entraba él, entraban 4 o 5 personas más a dormir en ese lugar". "Es importantísimo armar el rompecabezas y que todos que tenemos responsabilidad de que lleguemos a estos puntos, por eso es importantísimo la denuncia. Capaz que el residuo es el motivo para llegar y luego articular con todas las áreas tanto de provincia como del municipio."

Finalizó indicando que no pudieron destapar la cañería porque había orina, materia fecal y trapos, por lo cual debieron bajar los baldes desde el cuarto piso hasta el camión que estaba abajo.