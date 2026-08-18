La Municipalidad de Neuquén retiró entre 8 y 9 toneladas de residuos de una vivienda ubicada sobre calle Tronador al 800 aproximadamente, en el barrio Confluencia, donde se había acumulado una gran cantidad de objetos y basura durante años.

El operativo de Limpieza Urbana comenzó después de que la propietaria se comunicara con la comisión vecinal del barrio, que posteriormente dio aviso al municipio. El llamado se recibió el sábado 15 de agosto por la mañana y, según informó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, la vivienda quedó completamente despejada este martes.

Para realizar la tarea participaron 10 trabajadores y trabajadoras municipales, además de retroexcavadoras, camiones y cajas viales de aproximadamente 20 metros cúbicos de capacidad.

Haspert explicó que el municipio brinda este tipo de asistencia de manera gratuita cuando existen situaciones de acumulación que generan un riesgo para la persona afectada y para su entorno.

La acumulación afecta a varias cuadras

Uno de los principales problemas señalados por el funcionario es que las consecuencias de una acumulación extrema no quedan limitadas al interior de una vivienda.

La presencia de residuos durante períodos prolongados puede favorecer la aparición de roedores, malos olores y otros riesgos sanitarios, además de generar conflictos de convivencia entre quienes viven en el sector.

“Un acumulador no complica a los que viven pegados a esa vivienda, sino a tres o cuatro manzanas alrededor”, explicó Haspert durante una conferencia de prensa.

En el caso intervenido en Confluencia, los vecinos se acercaron durante el operativo para observar los trabajos, sacar fotografías y agradecer al personal municipal por la intervención.

También había materiales que podían aumentar el riesgo de incendio

La acumulación no estaba compuesta solamente por residuos domiciliarios. Según detalló Haspert, en el lugar había madera, restos de obra, chapas, hierros, heladeras y otros elementos, algunos de ellos incluso ubicados sobre el techo.

Ese tipo de materiales puede incrementar el riesgo ante un foco de incendio y también generar situaciones peligrosas durante jornadas con viento.

El funcionario recordó en este sentido un caso ocurrido anteriormente en barrio Don Bosco, donde un incendio en una vivienda con una importante cantidad de leña acumulada terminó con dos personas fallecidas.

La advertencia cobra especial relevancia en viviendas donde los materiales acumulados dificultan el acceso, la circulación y eventualmente las tareas de los equipos de emergencia.

El problema requiere algo más que retirar la basura

Haspert remarcó que las situaciones de acumulación compulsiva no pueden abordarse únicamente desde el área de Limpieza Urbana.

Según explicó, el municipio mantiene contacto con equipos de salud mental de los hospitales Castro Rendón y Bouquet Roldán, además de los centros de salud barriales, para intentar trabajar sobre las causas que pueden estar detrás de estos casos.

El funcionario vinculó algunas situaciones con procesos de depresión, aislamiento y dificultades personales, y explicó que para que una limpieza sea efectiva debe existir un abordaje conjunto.

El desafío, señaló, es evitar que el problema vuelva a aparecer pocos meses después. “No solamente tenemos que hacer la limpieza, sino que a los meses tenemos que volver a hacerlo”, planteó.

¿Por qué el municipio interviene en propiedades privadas?

La intervención requiere una autorización cuando se trata de ingresar a un inmueble privado. Por ese motivo, Limpieza Urbana no puede ingresar directamente a cualquier vivienda en la que se detecte una acumulación.

En este caso, la intervención fue posible a partir del contacto de la propietaria con la comisión vecinal y la posterior coordinación con la Municipalidad de Neuquén.

Haspert también contó que, durante el operativo, los vecinos informaron sobre otro domicilio con una acumulación que tendría más de 30 años.

El municipio buscará conseguir la autorización correspondiente para poder ingresar y evaluar esa propiedad.

El operativo se suma a otras acciones de limpieza en Neuquén

La intervención en Confluencia forma parte de un esquema más amplio de tareas que realiza la Subsecretaría de Limpieza Urbana en distintos puntos de la capital neuquina.

Durante 2026, el municipio mantiene además el programa Puerta a Puerta, destinado principalmente a retirar residuos voluminosos y secos de los barrios. El operativo ya había recorrido 31 barrios y registraba un retiro de unas 55 toneladas diarias entre Canal V y Alta Barda.

En otro informe difundido por el municipio, Haspert había señalado que cada operativo Puerta a Puerta permite retirar más de 30 toneladas de residuos voluminosos por día y que los Centros de Transferencia reciben a más de 1.500 personas diariamente.

La diferencia en este caso es que no se trata de una recolección programada de residuos voluminosos, sino de una intervención puntual sobre una situación de acumulación extrema que puede comprometer la salubridad y seguridad del entorno.

Un problema que puede reaparecer

Los antecedentes de Neuquén muestran que las intervenciones sobre viviendas con acumulaciones severas no siempre resuelven definitivamente el problema.

En agosto de 2025, por ejemplo, la Municipalidad y la Justicia volvieron a intervenir una vivienda del centro neuquino donde había residuos y animales en condiciones insalubres. Según informó Mejor Informado en ese momento, el domicilio ya había sido limpiado en 2023 y volvió a presentar una situación de acumulación.

El caso también fue analizado desde una perspectiva de salud mental. Una especialista consultada por este medio explicó entonces que los casos de acumulación extrema requieren un abordaje que combine salud mental, psicología comunitaria y políticas públicas, en lugar de reducir el problema únicamente a la presencia de basura.

Ese antecedente permite dimensionar uno de los principales desafíos para el municipio: limpiar el inmueble resuelve la emergencia ambiental, pero no necesariamente evita una nueva acumulación.

Qué pasará con el próximo caso detectado

El municipio deberá avanzar ahora con la evaluación de la otra vivienda denunciada por los vecinos, donde existiría una acumulación de residuos de más de tres décadas.

El primer paso será obtener la autorización necesaria para ingresar a la propiedad privada. A partir de allí, Limpieza Urbana podrá determinar la magnitud de la acumulación y los recursos necesarios para una eventual intervención.

Mientras tanto, la vivienda de Tronador quedó completamente limpia luego del operativo realizado con diez trabajadores y maquinaria municipal. Para el municipio, la tarea permite reducir un foco que podía afectar la convivencia, la salubridad y la seguridad de todo el sector.