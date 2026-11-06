Salió a recolectar hongos y se perdió en Villa Traful: la encontraron herida cerca del lago tras un intenso operativo

Una mujer que era intensamente buscada en Villa Traful fue encontrada con vida durante la mañana de este viernes 6 de noviembre, luego de un operativo que comenzó durante la madrugada. La mujer había desaparecido mientras realizaba una excursión y fue localizada con lesiones en sus miembros inferiores, aunque fuera de peligro.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo informaron que el hallazgo se produjo a unos dos kilómetros del lago Traful. La mujer es evaluada por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Según fuentes policiales a Diario Andino, la mujer habría salido sola a buscar hongos y, por motivos que todavía son investigados, no regresó ni volvió a comunicarse. Ante la situación, su hija dio aviso a las autoridades luego de perderla de vista.

El operativo de búsqueda comenzó cerca de las 2 de la madrugada de este viernes y se desplegó en las inmediaciones del camping Arrayanes, en un sector de abundante vegetación boscosa cercano a Villa Traful.

Del procedimiento participaron equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que utilizó un dron térmico, junto con personal del SIEN, Fauna de la Provincia del Neuquén, Parque Nacional Nahuel Huapi, la Comisión de Fomento de Villa Traful, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y la Policía del Neuquén.