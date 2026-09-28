El pasado sábado 26 de septiembre, un colectivo de la Embajada de Estados Unidos estuvo presente en el Paseo de la Costa de Neuquén, finalizando así su American 250/Freedom 250 Roadshow, una propuesta estadounidense para celebrar el 250° aniversario de la idependencia estadounidense en Argentina.

El evento se desarrolló de 17 a 19 con música en vivo y actividades para la familia, en el escenario del paseo costero. Neuquén fue la última parada de este colectivo que fue realizando paradas en ciudades y provincias de todo el país para celebrar este nuevo aniversario de la independencia de Estados Unidos y los lazos que unen ambos países.

Laura Ettabbakh, agregada cultural adjunta de la Embajada estadounidense, comentó que se realizó un recorrido en todo el país para conocer distintas provincias y celebrar las "conexiones entre nuestros países y los pueblos".

Además se asesoró sobre los programas y becas que hay para realizar maestrías, doctorados e investigaciones y ex becarios neuquinos hablaron de su experiencia.

"Tenemos representantes de la sección consular que pueden contestar cualquier pregunta sobre visas, sobre visitar los Estados Unidos. También tenemos gente especializada en becas, en programas de intercambio. Representantes de la asociación Fulbright que maneja intercambios. También tenemos ex-becarios y alumnos que han participado en nuestros programas y que pueden compartir sus experiencias en los Estados Unidos, lo que han estudiado, cómo han trabajado", detalló Ettabbakh.

La agregada cultural explicó que la idea es acercar la información a los neuquinos, entendiendo que muchos no pueden ir presencialmente a la embajada en Buenos Aires:

"La Argentina es un país muy grande y que de vez en cuando es difícil ir a Buenos Aires donde tenemos la Embajada. Así que es muy importante para nosotros traer la Embajada a todos los sitios en Argentina para también que los neuquinos saben que las becas, que las visas, que nuestros programas son para ellos también, son para los neuquinos que también pueden participar, pueden estudiar en los Estados Unidos, recibir becas Y queremos darles esta información para fortalecer también las conexiones entre Neuquén y la Embajada y los Estados Unidos y la Argentina".

"Hay mucho interés, hay mucha gente", manifestó y agregó que Estados Unidos y Argentina está atravesando un momento de mucha conexión.

La última parada de la gira nacional

"Desafortunadamente esta es la última parada en el recorrido por el país. Empezamos hace meses, y hemos estado en 13 paradas, desde Salta y Jujuy hasta Neuquén. Y desafortunadamente estamos terminando este proyecto, pero seguro vamos a volver a Neuquén con otro proyecto en otro momento", finalizó.

El sábado los asistentes pudieron disfrutar de juegos y actividades para chicos, y también visitar espacios con información sobre oportunidades de estudio e intercambio, visas y otras iniciativas que conectan a los Estados Unidos y la Argentina.

El bus contaba con información valiosa para los interesados en conocer de cerca los programas de la Comisión Fulbright Argentina, reconocida por brindar prestigiosas becas de posgrado para maestrías y doctorados, estancias de investigación y seminarios de liderazgo e intercambio profesional (como el programa SUSI para estudiantes universitarios o las becas FLTA para asistentes de idioma).

La parada en Neuquén puso fin a un recorrido que durante 2026 llevó el icónico Freedom 250 Bus a distintas provincias del país para compartir la cultura, las tradiciones y las historias de los Estados Unidos y fortalecer los vínculos entre estadounidenses y argentinos.