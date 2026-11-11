La salud más cerca de la gente: Neuquén fortalece la prevención y la atención territorial

Con una mirada puesta en anticiparse a las enfermedades, reducir las desigualdades territoriales y garantizar una atención cada vez más cercana a las comunidades, el Gobierno de la Provincia presentó este martes el balance del Plan Provincial de Salud 2024-2027. El gobernador Rolando Figueroa encabezó, junto con el ministro de Salud, Martín Regueiro, una jornada de trabajo destinada a evaluar los avances de las 15 líneas de cuidado, revisar los resultados alcanzados y definir nuevos desafíos para el sistema público.

Bajo el lema “Resultados, avances y continuidad”, el encuentro permitió analizar la política sanitaria desde una perspectiva integral, con eje en la prevención, la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en cada región. La iniciativa forma parte de una planificación que busca optimizar los recursos del Estado y orientar las inversiones hacia las necesidades concretas de la población.

Durante la presentación, Regueiro destacó que la construcción de un sistema de salud eficiente requiere reconocer las particularidades de cada territorio. “Pensamos estrategias adaptadas a cada realidad, cada región y cada zona, porque entendemos que un plan de salud pensado a la carta con la lógica del sistema de salud de Neuquén no se puede pensar desde otro lado que más que con su gente, su identidad y su historia”, expresó.

El diseño del programa partió de un análisis de las principales causas de mortalidad, las hospitalizaciones y las consultas médicas, con especial atención a aquellas situaciones que provocan muertes prematuras. Esa información permitió establecer prioridades y organizar intervenciones específicas para cada problemática.

“Investigamos de qué se moría la población de Neuquén. Por qué la gente se moría antes de la expectativa de vida y a partir de ahí nosotros fuimos analizando y planteando priorizaciones”, explicó el ministro. Entre los resultados del relevamiento, señaló que las enfermedades oncológicas representan la principal causa de muerte en la población general de la provincia, con un 24 por ciento en hombres y un 26 por ciento en mujeres. Sin embargo, advirtió que el escenario presenta diferencias importantes según la región.

“Cuando nosotros analizamos la región de Vaca Muerta ese perfil cambia y la principal causa de muerte en hombres son las causas externas, principalmente accidentes viales”, indicó.

En ese sentido, vinculó las políticas sanitarias con las decisiones de inversión en infraestructura vial que lleva adelante la gestión provincial. “Cuando nosotros planteamos qué tiene que ver salud con accidentes viales, para nosotros fue prioritario que el gobernador decida invertir en obras de rutas. Tenemos 1.600 kilómetros de ruta y tenemos 1.000 en obras”, dijo y agregó: “Cambia la seguridad vial y el impacto que tenemos en esto”.

La planificación contempla 15 líneas de cuidado, con el acceso a la salud como eje transversal de todas las intervenciones. Entre las prioridades se encuentran la mortalidad infantil, los suicidios y las agresiones, los consumos problemáticos, los incidentes viales, distintos tipos de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y las afecciones respiratorias.

Más consultas y mayor capacidad de respuesta

Uno de los indicadores que refleja el crecimiento de la demanda sobre el sistema público es la cantidad de consultas médicas. Según detalló Regueiro, en 2003 se registraban 2,3 millones de atenciones, mientras que en 2024 se alcanzaron 2,6 millones y en 2025 la cifra llegó a 2,7 millones.

Para el año en curso, pese a que todavía resta incorporar el último bimestre, ya se contabilizaron 2,5 millones de consultas. “¿Qué estimamos nosotros? Que vamos a superar 3.100.000 consultas, porque en promedio hay 250.000 consultas por mes dentro del sistema público de salud”, anticipó.

También destacó que el 63 por ciento de las personas que utilizan los servicios públicos cuenta con cobertura de obras sociales, un aspecto que permite recuperar recursos mediante los mecanismos de facturación y reinvertirlos en el funcionamiento del sistema.

Otro dato significativo corresponde a la atención en salud mental. En 2019 se habían registrado 49.000 consultas, mientras que durante el año pasado se contabilizaron 205.000. “Se cuadruplicó la cantidad de consultas. Eso habla de que tenemos mayor cantidad de patologías de salud mental”, sostuvo el ministro, al dimensionar la importancia de fortalecer las respuestas en este campo.

En materia de infancia, Regueiro resaltó los indicadores de vacunación que posicionan a Neuquén entre las provincias con mejores resultados del país. También mencionó el reconocimiento de UNICEF, que ubica a la provincia entre las tres primeras jurisdicciones en condiciones de seguridad y desarrollo para crecer durante la niñez.

Prevención, cercanía e infraestructura

El fortalecimiento del primer nivel de atención constituye otro de los pilares de la estrategia sanitaria. Para avanzar en ese objetivo, la Provincia incorporó 110 dispositivos de telemedicina mediante una inversión realizada por Pluspetrol. La iniciativa permitirá que centros de salud y postas sanitarias cuenten con herramientas para realizar consultas a distancia, mejorar la capacidad resolutiva local y evitar derivaciones innecesarias.

A esta política se suma la formación de agentes sanitarios, con el objetivo de que puedan acceder a una tecnicatura y ampliar sus capacidades de intervención en las comunidades. También se trabaja en la profesionalización de enfermeros y enfermeras mediante un curso de posgrado en enfermería comunitaria.

En paralelo, se avanza con el objetivo planteado por el gobernador de contar con centros oncológicos en cada región sanitaria. La descentralización de estos servicios permitirá acercar diagnósticos y tratamientos, reducir traslados y ofrecer respuestas adaptadas a las características de cada zona.

La infraestructura también ocupa un lugar central en la planificación. Regueiro destacó la reciente inauguración de una posta sanitaria en Nahuel Mapi, una obra que respondió a una demanda histórica de tres décadas, y anticipó próximas habilitaciones en Chacay, la unidad de Neonatología del hospital Castro Rendón, el Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH) de Cutral Co, el Banco de Leche de esa localidad y Plaza Huincul. “Son obras que nos permiten crecer como sistema de salud”, afirmó.

El Plan Provincial de Salud 2024-2027 establece cuatro niveles de intervención: promoción de estilos de vida y territorios saludables; detección temprana mediante controles y estrategias de tamizaje; tratamiento oportuno, rehabilitación y reinserción social; y prevención de prácticas diagnósticas o terapéuticas innecesarias.





