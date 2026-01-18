El Gobierno de Neuquén reforzó el sistema público de Salud con 36 designaciones y reestructuraciones que alcanzan a hospitales de toda la provincia, con el objetivo de mejorar la atención, garantizar la cobertura sanitaria y optimizar el funcionamiento de los equipos de trabajo.

Las medidas fueron oficializadas a través de 17 decretos provinciales, firmados por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud Martín Regueiro, y contemplan nuevos ingresos de profesionales especialistas, el pase a planta permanente de trabajadores eventuales y cambios de funciones estratégicos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

La reorganización del recurso humano impacta de manera directa en la red hospitalaria provincial, con incorporaciones en centros de alta y mediana complejidad. En la Zona Confluencia, se reforzaron equipos en hospitales de referencia como Castro Rendón, Bouquet Roldán y Centenario, además de establecimientos de Senillosa y San Patricio del Chañar, donde se cubrieron vacantes consideradas críticas.

En el interior de la provincia, los decretos alcanzan a hospitales de Zapala, Chos Malal y Cutral Co–Plaza Huincul, fortaleciendo áreas asistenciales y técnicas. También se avanzó en designaciones y reubicaciones en la Región Sur, con refuerzos en San Martín de los Andes, y en zonas estratégicas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, como Rincón de los Sauces y Añelo.

Uno de los ejes centrales de las medidas es la estabilidad laboral, ya que varios agentes que se desempeñaban como eventuales pasaron a planta permanente tras superar los concursos correspondientes. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión busca reconocer trayectorias, fortalecer equipos y dar previsibilidad al sistema de salud.

Además, se autorizaron cambios de funciones técnicas y operativas, que incluyen roles clave como choferes de ambulancia, auxiliares de farmacia, atención al público y áreas de salud ocupacional, con el fin de mejorar la respuesta cotidiana en los hospitales y centros de salud.

Otro aspecto relevante es la incorporación de profesionales formados en el Sistema Provincial de Residencias, una política que apunta a retener talento local y asegurar que las especialidades médicas lleguen directamente a la comunidad. En ese marco, también se oficializaron reordenamientos en áreas de gestión, fortaleciendo la conducción del sistema.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que esta reestructuración forma parte de una estrategia para dinamizar la gestión del recurso humano y afrontar los desafíos sanitarios previstos para 2026, con una presencia más equilibrada de profesionales en todo el territorio neuquino.