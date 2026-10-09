La Legislatura de Neuquén aprobó la Ley 3.580, que establece la instalación de dispositivos para monitorear y detectar posibles emisiones de gas y monóxido de carbono en las escuelas de la provincia. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados durante la 20° sesión ordinaria y busca fortalecer la prevención de incidentes que puedan poner en riesgo a estudiantes, docentes y personal educativo.

La diputada Mercedes Tulián, del bloque PRO-NCN, explicó que el texto definitivo unificó dos proyectos similares, presentados por su espacio y por Unión por la Patria. En ese sentido, destacó que la norma representa una herramienta para mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo y permitir una respuesta rápida ante posibles fugas.

La Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad la ley que prevé instalar dispositivos de detección de gas y monóxido de carbono en las escuelas.

La ley contempla, además, la activación de protocolos de actuación y evacuación cuando las alarmas adviertan la presencia de gases. Sin embargo, la legisladora aclaró que la instalación de estos dispositivos no reemplazará las revisiones técnicas que corresponden al área de mantenimiento e infraestructura escolar.

Por su parte, el diputado Darío Martínez, de Unión por la Patria, valoró que la aprobación se concrete antes del receso estival, ya que ese período permitirá avanzar con las adecuaciones necesarias en los edificios escolares. Durante su intervención, recordó distintos episodios de fugas de gas registrados en establecimientos de la provincia, que derivaron en evacuaciones, intoxicaciones y suspensión de clases.

La normativa alcanza a escuelas públicas y privadas de Neuquén y apunta a fortalecer la seguridad de estudiantes y trabajadores.

En la misma sesión, la Cámara también aprobó por unanimidad la ley 3579, que establece que el hospital de Piedra del Águila llevará el nombre de César Rolando Fernández, enfermero que trabajó en el establecimiento entre 2004 y 2025. Además, los legisladores dieron aval al acuerdo entre la Provincia y las principales operadoras hidrocarburíferas para financiar obras viales en Vaca Muerta.