La Liga de Robótica Neuquina continúa desarrollando competencias y actividades vinculadas con la ciencia, la programación y la tecnología en distintas localidades de la provincia. Las últimas instancias regionales se realizaron en Chos Malal y Villa La Angostura, con la participación de casi 70 jóvenes y cerca de 40 prototipos.
En Chos Malal, la jornada reunió a más de 35 chicos y chicas que trabajaron en el diseño, calibración y programación de 16 robots. La actividad fue organizada junto con la Escuela de Robótica Municipal, que funciona como uno de los nodos de la Red Neuquina de Robótica e Innovación.
La segunda instancia se llevó adelante en Villa La Angostura, donde participaron 30 jóvenes y 21 robots en desafíos de sumo, mini sumo y fútbol robótico. El encuentro se desarrolló junto con el FabLab local y contó también con la participación de integrantes del Club de Robótica de la UTN Facultad Regional del Neuquén, de Plaza Huincul.
El recorrido tendrá una nueva escala a mediados de octubre en Plaza Huincul, donde se realizará la última instancia regional antes del cierre provincial. El objetivo de la propuesta impulsada por ANIDE es ampliar el acceso a la formación tecnológica y generar espacios de desarrollo e innovación en distintas zonas del territorio neuquino.
El calendario finalizará el 31 de octubre en el Estadio Ruca Che de Neuquén capital, con una gran final que reunirá a clubes, escuelas y nodos de robótica de toda la provincia. Allí se definirán las últimas actividades de una competencia que busca combinar tecnología, creatividad y trabajo en equipo.