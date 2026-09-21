La Liga de Robótica Neuquina continúa desarrollando competencias y actividades vinculadas con la ciencia, la programación y la tecnología en distintas localidades de la provincia. Las últimas instancias regionales se realizaron en Chos Malal y Villa La Angostura, con la participación de casi 70 jóvenes y cerca de 40 prototipos.

En Chos Malal, la jornada reunió a más de 35 chicos y chicas que trabajaron en el diseño, calibración y programación de 16 robots. La actividad fue organizada junto con la Escuela de Robótica Municipal, que funciona como uno de los nodos de la Red Neuquina de Robótica e Innovación.

En Chos Malal se presentaron 16 prototipos y participaron más de 35 chicos y chicas.

La segunda instancia se llevó adelante en Villa La Angostura, donde participaron 30 jóvenes y 21 robots en desafíos de sumo, mini sumo y fútbol robótico. El encuentro se desarrolló junto con el FabLab local y contó también con la participación de integrantes del Club de Robótica de la UTN Facultad Regional del Neuquén, de Plaza Huincul.

El recorrido tendrá una nueva escala a mediados de octubre en Plaza Huincul, donde se realizará la última instancia regional antes del cierre provincial. El objetivo de la propuesta impulsada por ANIDE es ampliar el acceso a la formación tecnológica y generar espacios de desarrollo e innovación en distintas zonas del territorio neuquino.

El Estadio Ruca Che será escenario de la gran final provincial el próximo 31 de octubre.

El calendario finalizará el 31 de octubre en el Estadio Ruca Che de Neuquén capital, con una gran final que reunirá a clubes, escuelas y nodos de robótica de toda la provincia. Allí se definirán las últimas actividades de una competencia que busca combinar tecnología, creatividad y trabajo en equipo.