El secretario del Interior de Neuquén ponderó las partidas presupuestarias para hacer obras en todas las regiones

El Gobierno de Neuquén lleva a cabo recorridas en cada una de las siete regiones de la provincia, en el marco del Plan de Regionalización, para presentar los lineamientos del Presupuesto 2027 y cómo se verá reflejado en las más de 1.000 obras que están en marcha en todos los municipios de la jurisdicción norpatagónica.

En este contexto, habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 el secretario del Interior de Neuquén, Gustavo Coatz.

En primer lugar explicó: “Una provincia o una nación, para funcionar, necesitan definir el año previo cuánto dinero habrá, qué se calcula y qué se hará, eso es el presupuesto, ver cómo tenemos que encarar el próximo año desde el punto de vista de los ingresos y los gastos, pensar qué cosas se tienen que hacer con lo que va a ingresar”.

En el mismo sentido detalló: “Si uno pensara solo en votos, claramente pondríamos las obras donde hay mayor cantidad de gente, no es lógico poner dinero donde no hay votos. Ahora bien, lo que planteó Rolando Figueroa es que se iba a gobernar pensando en una provincia donde hay siete regiones que deben crecer de forma equilibrada, la cuestión es ver dónde se invierte agua, gas, cloacas, rutas, etcétera”.

“El norte neuquino era el patio del fondo a la hora de definir acciones de gobierno y esto cambió con la regionalización. Ya no hay patios traseros, sino que se piensa por regiones, esto nos obliga a pensar a Neuquén como un territorio donde se debe crecer de forma proporcional porque, si esperamos que el norte tenga la densidad de la Confluencia no vamos a poder hacer las cosas que corresponden”, sostuvo el secretario del Interior en comunicación con AM550.

Por otro lado, Gustavo Coatz comentó que “el Presupuesto 2027 tiene partidas para gastos que no son esperados, pero que podrían ocurrir. Si no pasa nada que requiera utilizar esos fondos, el dinero se puede reinyectar en obra pública, cuestiones educativas o de seguridad”.

“Nosotros pudimos lograr con dinero propio enfrentar gastos corrientes, no nos endeudamos para pagar sueldos”, manifestó el funcionario.

Además, Coatz destacó cómo se redujo el déficit en infraestructura -calculado por el Gobierno provincial en US$4.000 millones al comienzo de la gestión- en casi US$1.800 millones, a partir del desarrollo de obras escolares, viales, sanitarias, de seguridad, etcétera.

“Figueroa se sentó ahora con los 18 intendentes del Alto Neuquino y definió lo que le toca a cada municipio según el presupuesto, es decir obras de acuerdo a las necesidades de cada ciudad”, sentenció Gustavo Coatz en AM550.

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