Más de 1.700 estudiantes de escuelas técnicas de Neuquén participan de dos programas educativos que buscan ayudarlos a completar sus estudios y aprobar materias pendientes. Las iniciativas son impulsadas por el Ministerio de Educación provincial mediante aulas virtuales, tutorías y seguimiento pedagógico.

La propuesta se divide en dos líneas de trabajo: la segunda etapa de FinEsTec 2026, destinada a egresados que todavía adeudan asignaturas para finalizar sus estudios, y el programa de Tutorías, dirigido a alumnos de quinto y sexto año de las escuelas técnicas y agropecuarias.

En conjunto, ambos dispositivos reúnen 132 aulas virtuales y 60 docentes. FinEsTec comenzó en septiembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre, mientras que las tutorías continuarán hasta el 15 de enero de 2027, con un receso previsto para las fiestas de fin de año.

FinEsTec 2026: mil egresados buscan completar sus estudios

La segunda etapa de FinEsTec 2026 alcanza a 1.000 egresados de escuelas técnicas de toda la provincia que necesitan acreditar materias pendientes para completar sus trayectorias educativas.

El programa, impulsado por la Subsecretaría de Políticas Educativas y Coordinación del Ministerio de Educación, contempla 68 aulas virtuales, organizadas de acuerdo con las necesidades pedagógicas de los participantes. Un equipo de 35 docentes está a cargo del acompañamiento, el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes.

La oferta académica incluye 355 asignaturas y 360 horas cátedra, con contenidos correspondientes a las 14 orientaciones técnicas que se dictan en los establecimientos de la provincia.

El objetivo es que los egresados puedan acreditar los espacios curriculares que tienen pendientes y avanzar hacia la finalización de sus estudios secundarios en la modalidad técnico-profesional.

Tutorías para alumnos de quinto y sexto año de EPET y EPEA

El segundo dispositivo está destinado a 700 estudiantes de quinto y sexto año de Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) y Escuelas Provinciales de Educación Agropecuaria (EPEA).

Las tutorías comenzaron el 5 de octubre y están orientadas a quienes adeudan materias de años anteriores y necesitan apoyo pedagógico para continuar sus estudios y acreditar los contenidos pendientes.

Para responder a la demanda, se habilitaron 64 aulas virtuales, con la participación de 25 docentes responsables de orientar a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje.

La propuesta comprende 81 asignaturas y 183 horas cátedra, distribuidas entre el Ciclo Básico y las distintas orientaciones de la educación técnica provincial.

A diferencia de FinEsTec, que está dirigido a egresados, este programa acompaña a alumnos que todavía están cursando la secundaria y necesitan regularizar materias de años anteriores.

Hasta cuándo se extienden los programas educativos

Los dos dispositivos tienen calendarios diferentes, de acuerdo con la población a la que están dirigidos.

FinEsTec 2026: las actividades académicas comenzaron en septiembre y finalizarán el 12 de diciembre.

Programa de Tutorías: comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el 15 de enero de 2027.

Receso de las tutorías: del 23 de diciembre de 2026 al 2 de enero de 2027. Las actividades se retomarán después de ese período.

De esta manera, el acompañamiento a estudiantes de escuelas técnicas se prolongará durante los próximos meses, incluso después de la finalización del ciclo lectivo habitual.

Por qué son importantes las tutorías y FinEsTec para la educación técnica

Las materias pendientes pueden convertirse en un obstáculo para completar la secundaria, tanto para quienes todavía cursan como para quienes terminaron de asistir a clases, pero no lograron acreditar todos los espacios curriculares.

En ese contexto, FinEsTec y las tutorías ofrecen instancias específicas de apoyo para atender distintas etapas de la trayectoria escolar. El primero se enfoca en la terminalidad educativa de los egresados, mientras que el segundo busca fortalecer la continuidad de los estudiantes que aún permanecen en el sistema.

La cobertura de las 14 orientaciones técnicas en FinEsTec también permite atender necesidades académicas vinculadas con las distintas especialidades de la educación técnico-profesional.

Además, la modalidad virtual permite organizar las propuestas de acuerdo con la demanda de los estudiantes de diferentes regiones de Neuquén. Sin embargo, la información oficial difundida no detalla cómo se distribuyen las aulas por localidad ni qué requisitos específicos deben cumplir los participantes para acreditar cada asignatura.