Corte preventivo de Vialidad Nacional: cuándo no se podrá circular por las rutas neuquinas

Vialidad Nacional informó un corte preventivo total de circulación en todas las rutas nacionales de la provincia de Neuquén, que afectará a todo tipo de vehículos. La restricción comenzará este jueves 22 de octubre a las 20 y se mantendrá hasta el viernes 23 a las 6 en el marco del temporal de lluvias que afecta a distintos sectores de la provincia.

La medida fue dispuesta ante las alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por precipitaciones, en un contexto asociado al fenómeno de El Niño, según el comunicado difundido por el organismo este jueves a las 16.45.

Desde Vialidad Nacional explicaron que la decisión tiene carácter preventivo y busca reducir los riesgos para quienes transitan por las rutas, además de optimizar los recursos operativos ante las condiciones meteorológicas previstas.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Durante el período establecido no se podrá circular por las rutas nacionales de Neuquén, independientemente del tipo de vehículo. Por eso, quienes tenían previsto viajar durante la noche del jueves o la madrugada del viernes deberán reorganizar sus traslados.

El organismo nacional solicitó evitar los viajes durante el período de restricción, respetar las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Antes de retomar un recorrido, se recomienda consultar las actualizaciones sobre el estado de las rutas y las condiciones de circulación, ya que la evolución del tiempo puede requerir nuevas medidas.

Dónde consultar el estado de las rutas

Vialidad Nacional puso a disposición distintos canales de atención para realizar consultas sobre la transitabilidad y obtener información oficial.

Atención telefónica: 0800-222-6272 y 0800-333-0073. El horario informado es de lunes a viernes, de 9 a 17.

Correo electrónico: atencionalusuario@vialidad.gob.ar.

Sitio web: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

La restricción informada tiene vigencia hasta las 6 del viernes 23 de octubre. Para conocer eventuales prórrogas, levantamientos anticipados o nuevas disposiciones, será importante seguir los comunicados oficiales de Vialidad Nacional.