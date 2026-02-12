El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén informó que desde el lunes 16 y hasta el 27 de febrero estará abierta una nueva inscripción al Plan FinEs destinada a quienes necesiten rendir materias adeudadas del nivel secundario para obtener su título.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a egresadas y egresados de Centros Provinciales de Enseñanza Media (CPEM) de Neuquén que hayan finalizado sus estudios hasta diciembre de 2024, pero que no hayan logrado titularizar por tener materias pendientes. No podrán inscribirse estudiantes de establecimientos ubicados fuera de la provincia ni quienes hayan cursado en escuelas técnicas neuquinas como EPET o EPEA.

Para estos últimos existe el programa FinEs Tec, que actualmente se encuentra en tránsito de cursadas hasta abril y no tiene nuevas inscripciones abiertas. Las consultas sobre esta modalidad pueden realizarse vía WhatsApp al 299 4525836.

Cómo inscribirse

La inscripción al Plan FinEs se realiza únicamente de manera online. Es requisito indispensable contar con:

Certificado de materias adeudadas emitido en 2025.

Cuenta de correo electrónico Gmail.

Todas las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente, incluso quienes hayan participado en etapas anteriores del programa. Desde la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA) indicaron que toda la comunicación se realizará a través del correo electrónico declarado en la inscripción. Allí se informará la cohorte asignada y el aula de cursado, por lo que se recomienda revisar periódicamente la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado.

Para consultas, se puede escribir a planfines@neuquen.edu.ar o comunicarse telefónicamente de 8 a 17 a los números:

0299 4494293

0299 4494288 (consultas generales)

0299 156563176 (coordinación jurisdiccional)

Desde el organismo solicitaron que al momento de realizar consultas, se adjunte el número de DNI para agilizar la respuesta.