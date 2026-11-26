Los Bomberos Voluntarios de Cutral Co alertaron por una seguidilla de siete incendios intencionales registrados en poco más de tres horas, entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Los episodios ocurrieron en distintos barrios de la ciudad y afectaron principalmente contenedores de reciclaje y montículos de residuos.

La advertencia fue difundida por la Jefatura del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, que manifestó su preocupación por la reiteración de estos hechos y el desgaste que generan en el personal y los recursos del cuartel.

Desde la institución señalaron que cada intervención por un incendio provocado puede comprometer la capacidad de respuesta ante otras emergencias, especialmente aquellas en las que estén en riesgo vidas humanas o bienes de mayor magnitud.

Siete incendios en poco más de tres horas: la cronología

De acuerdo con el detalle difundido por los bomberos, las intervenciones comenzaron a las 22:15 del miércoles y finalizaron, según el registro informado, a la 1:30 del jueves.

La sucesión de focos involucró distintos sectores de Cutral Co:

22:15: incendio de un Punto Verde en calle Colón, barrio Brentana.

23:27: segundo incendio de un Punto Verde en calle Colón, barrio Brentana.

00:15: incendio de un montículo de basura en calle 9 de Julio, barrio Peñi Trapún.

00:37: incendio de un montículo de basura en calle Independencia, barrio Progreso.

00:55: incendio de un Punto Verde en avenida del Trabajo, barrio Centro Sur.

01:13: incendio de un montículo de basura en calle Tucumán, barrio Centro Norte.

01:30: incendio de un montículo de basura en la intersección de calles Roca y Carlos H. Rodríguez.

En total, fueron siete intervenciones distribuidas en cinco sectores o puntos de referencia de la ciudad, con una concentración de llamados durante la medianoche y las primeras horas del jueves.

Bomberos de Cutral Co alertó por el desgaste de recursos operativos. (Gentileza)

La preocupación a los bomberos

Desde la Jefatura del Cuerpo Activo explicaron que estos episodios no representan solamente un problema para los espacios públicos o la infraestructura de los barrios.

La reiteración de incendios obliga a movilizar dotaciones, utilizar equipamiento y destinar horas de trabajo de los voluntarios a situaciones que, según remarcaron, podrían evitarse.

En el comunicado, la institución sostuvo que estos actos vandálicos generan un importante desgaste en el personal y el equipamiento, además de ocasionar costos operativos innecesarios.

Uno de los puntos centrales de la advertencia tiene que ver con la disponibilidad de recursos: cada salida por un incendio provocado puede limitar la respuesta inmediata ante otra emergencia.

Esto adquiere especial relevancia frente a situaciones como incendios en viviendas, accidentes o siniestros de mayor magnitud, donde el tiempo de intervención puede resultar determinante.

La quema de residuos también genera contaminación

Otro aspecto señalado por los bomberos es el impacto ambiental y sanitario de estos episodios.

La quema de basura y otros residuos a cielo abierto produce humo y libera contaminantes que pueden afectar la calidad del aire y la salud respiratoria de quienes viven en las inmediaciones.

En particular, los vecinos de los sectores afectados pueden quedar expuestos al humo generado por la combustión de residuos de composición diversa.

Por ese motivo, desde la institución remarcaron que las consecuencias de estos hechos exceden el daño material sobre los contenedores o los espacios públicos.

¿Hay un responsable detrás de los siete incendios?

Por el momento, la información difundida por Bomberos Voluntarios de Cutral Co no identifica a posibles responsables ni permite establecer si los siete focos fueron provocados por una misma persona.

Tampoco se informaron detenciones, denuncias policiales o avances de una investigación judicial vinculada con esta seguidilla.

La reiteración de los episodios en distintos barrios y en un intervalo reducido abre interrogantes sobre la modalidad de los hechos y la posibilidad de que exista una conexión entre ellos.

La determinación de eventuales responsables y las circunstancias en las que se iniciaron los incendios requerirá información de las autoridades competentes.