El fuego en plena noche y dentro del club

El incendio comenzó minutos antes de las 23 y sorprendió a todos. El colectivo del Club Rivadavia, estacionado dentro del predio en Cutral Co, empezó a arder sin previo aviso.

Las llamas crecieron rápido y obligaron a una intervención urgente. Bomberos de Cutral Co llegaron primero, pero la magnitud del fuego hizo necesario el apoyo de una dotación de Plaza Huincul, que arribó con un camión abastecedor.

El objetivo fue claro desde el inicio: evitar que el fuego avanzara hacia otras instalaciones del club.

Un colectivo clave para el club

El vehículo no era uno más. Es la movilidad que utiliza el club para trasladar a sus categorías cuando juegan de visitante.

Ese mismo día había sido usado para viajar a Zapala. Según confirmaron desde la institución, el colectivo estaba en condiciones normales y no presentaba fallas.

El incendio, entonces, abrió una pregunta inmediata: cómo se inició el fuego en un vehículo que horas antes funcionaba con normalidad.

La denuncia del presidente

El presidente del Club Rivadavia, Omar Vielma, fue directo al referirse a lo ocurrido. Sostuvo que el incendio habría sido provocado de manera intencional.

También remarcó que el colectivo no tenía problemas mecánicos y que su estado era óptimo antes de quedar envuelto en llamas.

La declaración cambió el eje del hecho: de un posible accidente a una situación que podría involucrar una acción deliberada.

Una investigación en marcha

Por estas horas, se esperan avances para determinar qué pasó dentro del predio del club.

El foco está puesto en establecer el origen del incendio y si hubo intervención de terceros. El lugar, el momento y el contexto refuerzan la necesidad de esclarecer rápidamente lo sucedido.

Mientras tanto, el daño ya está hecho. El club perdió una herramienta fundamental para su funcionamiento diario y el hecho dejó una señal de alerta que trasciende lo material.

Más que un incendio

Lo ocurrido no solo impacta en lo deportivo. El colectivo representaba el esfuerzo de una institución que sostiene sus actividades con recursos limitados.

La incertidumbre ahora se traslada a lo que viene: cómo se reemplaza lo perdido y qué medidas se tomarán para evitar que algo así vuelva a pasar.