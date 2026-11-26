Un adolescente quedó detenido este miércoles en Cutral Co tras ser identificado como presunto autor de los disparos que hirieron gravemente a una joven de 21 años, el pasado jueves cuando este entregaba un pedido de delivery de bebidas de su kiosco.

Se confirmó que luego de la triangulación de líneas telefónicas y varios allanamientos, se logró dar con este menor de edad. La causa se lleva adelante bajo fuerte hermetismo al tratarse de personas menores.

Según se sabe hasta el momento, son dos los menores apuntados como partícipes del hecho, cuyo móvil incluye la hipótesis del robo aunque no hay nada confirmado y el caso aún permanece bajo investigación.

El momento de los disparos

El ataque fue el jueves 19, alrededor de las 0.40 cuando la víctima cerraba su kiosco y salía a bordo de un Volkswagen Gol Trend gris, junto a otra mujer, para entregar bebidas en el barrio Colonia 2 de Abril de la ciudad.

Al llegar al domicilio indicado, ambas fueron interceptadas por un grupo de jóvenes y uno de ellos comenzó a disparar directamente contra el vehículo.

Según las pericias, se registraron tres detonaciones, las cuales atravesaron el auto e impactaron en el asiento del conductor, a la altura del pecho y de la cabeza.

Cómo se encuentra la víctima

En cuanto al impacto en la joven, dos de los proyectiles le quedaron en la espalda, uno alojado entre el corazón y el pulmón y el otro en la zona del omóplato, rozando una vértebra.

Pese a la gravedad de las heridas, la joven logró conducir un par de cuadras antes de detenerse y pedir ayuda telefónica a una de sus hermanas, quien la trasladó al hospital local. Su acompañante salió ilesa.

Su familia relató que los primeros estudios arrojaron que las balas no habían comprometido órganos vitales, y que extraerlas era riesgoso, por lo cual fue dada de alta.

Sin embargo, por la intensidad de sus dolores debió regresar en reiteradas ocasiones al centro asistencial hasta quedar finalmente internada bajo tratamiento con morfina.

Desde el área de Salud informaron que no corre riesgo de vida, aunque por el momento no puede ser intervenida quirúrgicamente.