La imagen sorprendió por la cantidad de residuos acumulados: seis camiones llenos y una caja de 20 metros cúbicos fueron necesarios para comenzar a despejar una vivienda del barrio San Lorenzo de Neuquén, donde se habían acumulado durante años todo tipo de objetos y materiales.

El operativo fue realizado este miércoles 16 de septiembre por la Municipalidad de Neuquén, luego de que la vivienda sufriera un incendio la semana pasada. Además del personal municipal, participaron familiares, amigos y vecinos del propietario.

Entre los elementos retirados había bicicletas, calzado, electrodomésticos, madera y otros residuos voluminosos. Una de las principales preocupaciones estaba puesta en la importante cantidad de madera acumulada incluso sobre los techos de la vivienda, que terminó funcionando como combustible durante el incendio.

“Ya se fueron seis camiones llenos de residuos y una caja de 20 metros cúbicos”, explicó el subsecretario de Medio Ambiente, Cristian Haspert, quien destacó el trabajo realizado por el municipio.

El funcionario advirtió que este tipo de acumulaciones no solo representan un problema ambiental, sino también un riesgo para quienes viven en la propiedad y para las viviendas cercanas. “Al tener tanto combustible, por supuesto, pone en riesgo a las personas que viven en el lugar y a sus vecinos que viven alrededor de este domicilio”, señaló Haspert.

En relación con el incendio ocurrido días atrás, consideró que la rápida intervención de los Bomberos evitó consecuencias mayores. “Gracias a Dios, Bomberos seguramente pudo llegar a tiempo y apagarlo, porque estaríamos hablando de daños mucho más importantes”, afirmó.

La acumulación de madera favoreció un incendio.

Cómo pedir ayuda al municipio

La Municipalidad cuenta con un servicio destinado a personas o familias que no tienen los medios económicos para afrontar por su cuenta una limpieza de estas características. Los pedidos pueden realizarse a través de la línea 147, de las comisiones vecinales o mediante familiares de la persona que vive en el domicilio.

Haspert explicó que, cuando reciben un aviso, el primer paso consiste en establecer contacto con el propietario. “Lo primero que se hace es tratar de convencer a esa persona de que la ayudemos”, indicó.

Para realizar el operativo dentro de una propiedad privada es indispensable contar con la autorización de su dueño. Este requisito puede convertirse en un obstáculo en algunos casos. “Hay casos en que hemos fracasado porque el propietario no firma la autorización, y no hay forma de poder ingresar a esas propiedades privadas”, reconoció el funcionario.

Haspert destacó el servicio gratuito que presta la Municipalidad capitalina.

Una vez autorizado el ingreso, el municipio puede aportar personal, maquinaria, camiones y contenedores, mientras que los residuos son trasladados al Complejo Ambiental de la ciudad, ubicado en la meseta.

“Si tenés residuos y no tenés cómo pagar un servicio de limpieza, la Municipalidad te lo pone a disposición”, remarcó Haspert.

Desde el municipio señalaron que muchas de estas intervenciones comienzan a partir del aviso de familiares, vecinos o comisiones vecinales, que detectan situaciones de acumulación y solicitan asistencia