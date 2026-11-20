El Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de Neuquén (SEJuN) aprobó por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para 2027. La decisión se tomó durante una asamblea realizada este jueves en el gimnasio El Escondido de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), con la participación de cerca de 300 trabajadores y trabajadoras judiciales.

El acuerdo fue respaldado luego de un debate en el que participaron representantes de distintos sectores y localidades de la provincia. La votación permite avanzar hacia la implementación de un esquema salarial que contempla incrementos iniciales, actualizaciones por inflación y beneficios adicionales durante el próximo año.

La propuesta había sido presentada por el TSJ como una adecuación de su oferta anterior, en el marco de las negociaciones paritarias con el sindicato. Entre los cambios incorporados se precisaron los alcances del Programa de Formación y Promoción del personal, uno de los puntos que había generado planteos durante la negociación.

Qué aumentos salariales ofreció el TSJ

La propuesta aprobada por SEJuN contempla un esquema de incrementos para los próximos meses y todo 2027. Los principales puntos son:

4% de aumento con los haberes de noviembre de 2026.

3% de aumento con los salarios de enero de 2027.

Actualización trimestral por inflación durante todo 2027.

Asignaciones extraordinarias no remunerativas , según los términos de la propuesta.

Ayuda escolar.

De esta manera, el acuerdo combina dos incrementos iniciales con un mecanismo de actualización periódica vinculado a la evolución de los precios. Esto permitirá revisar los salarios cada tres meses durante 2027.

La oferta fue presentada por el Tribunal Superior de Justicia como su máximo esfuerzo posible, de acuerdo con las condiciones presupuestarias y financieras del organismo.

Cómo funcionará el programa de formación y promoción

Uno de los aspectos modificados en la última propuesta fue el Programa de Formación y Promoción del personal judicial.

Según lo informado por el TSJ, las capacitaciones serán virtuales y asincrónicas, por lo que los trabajadores podrán realizarlas sin necesidad de asistir a encuentros presenciales.

Los contenidos estarán relacionados con las transformaciones que atravesó el Poder Judicial en los últimos años. Entre los ejes previstos se encuentran:

Actualización sobre regionalización y organización del servicio de justicia.

Herramientas vinculadas con el acceso a la justicia.

Fortalecimiento de la calidad del servicio.

Modernización de los procesos judiciales.

El punto central del programa es que quienes aprueben los cursos podrán acceder a la categoría inmediata superior. La propuesta busca vincular la formación y actualización de conocimientos con las posibilidades de promoción dentro de la estructura judicial.

El acuerdo se enmarca en una negociación salarial que tuvo varios capítulos

La aprobación representa un avance en una negociación que durante noviembre tuvo distintas instancias entre el sindicato y las autoridades judiciales.

El 12 de noviembre, el TSJ había presentado una nueva oferta para intentar destrabar las diferencias con SEJuN. La propuesta incorporó modificaciones a partir de los planteos gremiales y mantuvo los incrementos salariales y las actualizaciones trimestrales por inflación.

Uno de los antecedentes centrales es la Ley provincial 3.560, aprobada por la Legislatura de Neuquén en mayo de 2026. La normativa estableció un mecanismo de actualización trimestral de los salarios del personal del Poder Judicial en función de los índices de precios al consumidor nacional y provincial.

Ese mecanismo constituye la base del esquema de actualización que ahora fue respaldado por los trabajadores judiciales para 2027.