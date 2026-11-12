El Tribunal Superior de Justicia mejoró la propuesta salarial para los empleados nucleados en SEJUN

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén presentó este jueves 12 de noviembre una nueva propuesta salarial al Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (SEJUN). La oferta mejora la presentada el 3 de noviembre e incorpora modificaciones a partir de planteos específicos realizados por la organización gremial.

La propuesta fue presentada durante una mesa técnica salarial de la que participaron, por el TSJ, el secretario de Superintendencia, Manuel Fuertes; la administradora general, Karina Reina; y la directora subrogante de Gestión Humana, María Florencia Rosa. En representación de SEJUN estuvieron Santiago Alonso, Griselda Porro y Sebastián Antognazza, integrantes de la Comisión Directiva.

El ofrecimiento contempla incrementos salariales, actualizaciones trimestrales por inflación durante 2027, tres asignaciones extraordinarias y el pago de una ayuda extraordinaria por cada hijo en edad escolar. La propuesta aún debe ser evaluada por el sindicato.

Cuánto cobrarán los empleados judiciales con la nueva propuesta

El esquema presentado por el TSJ establece dos incrementos iniciales:

4% con los haberes de noviembre de 2026 .

3% con los haberes de enero de 2027, acumulativo según la base de cálculo que corresponda.

El segundo incremento se suma a la actualización prevista por la Ley 3.560.

Además, el ofrecimiento incluye una actualización trimestral por inflación con aplicación en abril, julio y octubre de 2027 y enero de 2028.

Las tres asignaciones extraordinarias

La propuesta incorpora tres pagos extraordinarios no remunerativos:

Una asignación que se abonará en dos cuotas, durante enero y septiembre de 2027 .

Otra que se pagará en abril y septiembre de 2027, con actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

Una tercera asignación prevista para abril de 2027, también ajustada por inflación.

A estos conceptos se suma la ayuda extraordinaria por cada hijo en edad escolar, que se abonará con los haberes de febrero de 2027.

Qué propone el TSJ para la promoción del personal

La oferta salarial también incorpora un Programa de Formación y Promoción destinado a los escalafones Administrativo, de Maestranza y Servicios y Técnico.

El mecanismo establece que los trabajadores que aprueben las capacitaciones podrán acceder a la categoría inmediata superior. De esta manera, el ofrecimiento no se limita a la actualización de los ingresos, sino que también contempla una instancia de formación vinculada con el desarrollo laboral dentro del Poder Judicial.

El cronograma previsto para el inicio de los cursos es el siguiente:

10 de diciembre de 2026: tercer agrupamiento y personal de Maestranza, Servicios y Técnico.

10 de marzo de 2027: segundo agrupamiento.

10 de mayo de 2027: primer agrupamiento.

El contexto de la negociación salarial de los judiciales

Uno de los puntos centrales de la discusión es la previsibilidad de los ingresos frente a la inflación. En mayo de este año, la Legislatura neuquina aprobó la Ley 3.560, vinculada con las actualizaciones trimestrales de los salarios del personal del Poder Judicial mediante índices de precios al consumidor.

El nuevo ofrecimiento abre otra instancia de evaluación entre las autoridades judiciales y la representación gremial. Desde el TSJ sostuvieron que "la propuesta constituye el máximo esfuerzo posible dentro de sus condiciones presupuestarias y financieras". Además, se comprometieron a convocar nuevamente a la mesa técnica si los demás gremios estatales revisan sus pautas salariales para 2027.