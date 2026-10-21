Paro de SEJUN: el Tribunal Superior de Justicia garantizó la atención en todos sus organismos

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) convocó a un paro de actividades este jueves 22 de octubre en la capital provincial en rechazo a la última propuesta salarial presentada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En concreto, el reclamo del gremio tiene que ver con que se convoque una nueva mesa de negociación paritaria para discutir una recomposición salarial para los trabajadores del sector.

De acuerdo a lo definido por SEJUN en el marco de un plenario que se desarrolló en las últimas horas, las medida del paro total de actividades para mañana incluye la posibilidad de una movilización entre los trabajadores del sector.

Más allá de esto, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén le aseguraron a MejorInformado que habrá atención en todos los organismos dependientes del máximo órgano judicial de la provincia. De esta manera, ningún trámite que deba realizar un ciudadano tendrá complicaciones.

Indicaron además que, más allá del paro de actividades, en todos los organismos habrá funcionarios del Poder Judicial. No obstante, podría resentirse un poco la atención, pero las dependencias funcionarían con normalidad en el marco de un paro de actividades.

En las últimas horas el secretario general del gremio, Santiago Alonso habló con AM550 y dijo que el Tribunal Superior de Justicia propuso un incremento del 2% para noviembre y un IPC en el mismo formato del 2026, pero para el 2027, lo cual fue rechazado por unanimidad.

“Pedimos los porcentajes que se le darán a los otros gremios de Neuquén”, sostuvo Alonso y dijo que también existe un pedido de recategorización para que todos los trabajadores tengan un ascenso en sus carreras.

El próximo lunes 26 de octubre, se llevará adelante en SEJUN el plenario a nivel provincial para evaluar las próximas acciones del sindicato en reclamo por mejoras salariales para sus trabajadores.





