Lucrecia Martel, una de las directoras más reconocidas del cine argentino, llegará al Festival Audiovisual Neuquén (FAN) con Nuestra tierra, su primer largometraje documental, una película que parte de un crimen ocurrido en Tucumán para indagar en la historia de una comunidad indígena y en los conflictos por el territorio.

De qué trata Nuestra tierra, el documental de Lucrecia Martel que llega al FAN

El documental reconstruye el caso de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte tucumano. En octubre de 2009, Chocobar fue asesinado durante un enfrentamiento vinculado a un conflicto por las tierras de la comunidad. Dos comuneros también resultaron heridos.

Martel toma como uno de los ejes el juicio realizado años después y, a través de testimonios, documentos, fotografías y registros audiovisuales se enfoca en la disputa por las tierras de los pueblos originarios y las marcas del pasado colonial en el presente.

Martel presentará su proyecto el 28 de octubre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y posteriormente, el 29 de octubre, participará de una charla abierta en el Teatro Español.

De un video en internet a una película

La historia del documental comenzó varios años antes de su estreno. En 2010, Martel tomó contacto con un video que registraba el enfrentamiento ocurrido en 2009 y que terminó con el asesinato de Chocobar. Ese material fue el punto de partida de una investigación que se extendió durante más de una década.

La película combina el seguimiento del proceso judicial con la vida cotidiana de la comunidad Chuschagasta. De esta manera, el caso particular de Chocobar funciona como una puerta de entrada a una problemática más amplia relacionada con el territorio, la identidad y la memoria de los pueblos originarios.

Uno de los elementos centrales del documental es justamente el material registrado durante el crimen, además de los archivos y testimonios que Martel incorporó durante los años de investigación. La película fue desarrollada entre 2011 y 2025.

Un recorrido internacional antes de llegar a las salas

Nuestra tierra tuvo su estreno internacional en el Festival de Venecia de 2025 y luego continuó su recorrido por distintos festivales. Entre ellos estuvo el Festival de Cine de Londres, donde obtuvo el premio a Mejor Película de la competencia oficial. El jurado destacó el trabajo de Martel para abordar el asesinato de Chocobar y recuperar las voces de la comunidad indígena.

También formó parte de la programación de festivales como Rotterdam y otros encuentros internacionales de cine documental.

En Argentina, el documental llegó a las salas comerciales el 5 de marzo de 2026 y actualmente puede verse en Netflix Argentina.

Ahora, la película tendrá una nueva presentación en Neuquén en el marco del Festival Audiovisual Neuquén (FAN). Tiene una duración de 122 minutos y fue realizada en coproducción entre Argentina, Estados Unidos, México, Francia, Países Bajos y Dinamarca.

Quién es Lucrecia Martel

Nacida en Salta en 1966, Lucrecia Martel es considerada una de las cineastas argentinas más importantes de las últimas décadas. Su debut en el largometraje fue en 2001 con La ciénaga, una película que recibió reconocimiento internacional y fue premiada, entre otros espacios, en los festivales de Berlín y Sundance.

Después dirigió La niña santa (2004), La mujer sin cabeza (2008) y Zama (2017), películas que consolidaron una filmografía marcada por una mirada particular sobre las relaciones sociales, el poder, la identidad y la historia argentina.

Con Nuestra tierra, Martel se acerca por primera vez al largometraje documental, aunque mantiene algunas de las preocupaciones que atraviesan su cine de ficción: la memoria, las relaciones de poder, las formas de habitar un territorio y aquello que queda fuera de los relatos oficiales.

La propia directora ha explicado que el documental también busca poner en discusión qué significa hablar de “nuestra” tierra y quiénes tienen derecho a decidir sobre un territorio.