Neuquén se prepara para vivir cinco días alrededor del cine y el audiovisual. Del miércoles 28 de octubre al domingo 1 de noviembre, el Festival Audiovisual Neuquén (FAN) realizará su quinta edición con una programación que reunirá producciones de todo el país, una fuerte presencia patagónica, realizadores invitados, competencias, funciones especiales, charlas, encuentros y espacios de formación.

“Estamos en el 5º año del FAN, una edición que crece cada año”, dijo la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini quien remarcó el crecimiento del festival a lo largo de estos años “23 provincias participaron de la inscripción, de las cuales quedaron 16 y fueron 88 las piezas audiovisuales seleccionadas de las 700 que se presentaron”.

La funcionaria destacó el trabajo de un equipo amplio de la Municipalidad de Neuquén, del ENER, de ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos S.E) y de Casa de las Leyes, además del acompañamiento del sector privado. “Es un festival que creció desde la pasión de unos pocos y se terminó transformando en una política pública muy importante. Todos los años tiene que haber FAN”, sostuvo.

“Estos cinco días de festival van a impactar en la ciudad: se ocupan hoteles y se mueven la gastronomía y el comercio”, mencionó en referencia a la importancia que también tiene para el movimiento turístico de la ciudad. Por otro lado, destacó la atracción que generó en el ámbito educativo, “en solo dos días se confirmaron 30 escuelas que quieren sumarse a las proyecciones del festival”.

Entrada gratuita y charlas

La subsecretaria de Empleo, Clara Beverini, destacó la respuesta que tuvo la convocatoria: “Hubo más de 700 obras presentadas”. Explicó que el festival tiene competencia de largometrajes federales, tanto de ficción como de documental, y también una competencia patagónica. “Tuvimos una muy buena receptividad porque hubo 23 jurisdicciones que participaron, más de 200 ciudades. Así que, realmente, sentimos que nuestro festival es muy federal”, afirmó.

También recordó que todas las proyecciones y actividades del FAN V serán con entrada gratuita. Detalló que el Museo Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Municipal Confluencia Viva, Cinépolis, el Cine Teatro Español, Casa de las Leyes Espacio Cultural y el Centro Cultural Oeste serán parte del circuito que durante cinco jornadas llevará el audiovisual a distintos sectores de la ciudad.

Lucas Martín, coordinador de Relaciones Institucionales, comentó que las entradas se podrán retirar un rato antes de cada una de las funciones e informó que en la web de FAN y en las redes sociales se podrá ver toda la grilla completa.

“Vamos a tener actividades especiales vinculadas con encuentros, la presencia de Lucrecia Martel el jueves por la tarde en el teatro Español, dando una charla abierta”, agregó y luego destacó que su documental “Nuestra Tierra” dará apertura al festival. “Es la cineasta argentina más importante hoy en el país y que esté aquí con nosotros es muy importante”, sostuvo el funcionario.

Además, indicó que entre los invitados estará Daniel Rosenfeld, quien brindará una charla sobre dirección y producción. “También tendremos a Ivan Wyszogrod haciendo una charla sobre cine y música. Convocamos a toda la gente que está realizando música para productos audiovisuales que venga. Es una charla buenísima”.

“Estamos hablando que es un festival que abarca un montón de actividades, incluyendo las proyecciones de escuelas, la muestra federal, el laboratorio nequino de proyectos en desarrollo con cinco proyectos de nequinos que van a venir a tener una formación intensiva”, agregó.

La grilla del Festival

La Selección Oficial del FAN V reunirá 10 largometrajes en competencia: cinco de ficción y cinco documentales. A ellos se sumarán 12 cortometrajes federales, 12 cortometrajes patagónicos, 11 animaciones breves, 10 videoclips patagónicos y 9 microrrelatos patagónicos, además de la Muestra Federal de Videoarte.

Son 64 obras en las competencias oficiales. Sumadas las películas y cortometrajes invitados, la Muestra Federal de Videoarte y la programación destinada a escuelas primarias y secundarias, el FAN V presentará 88 obras audiovisuales diferentes a lo largo de sus cinco jornadas.

La dimensión federal será una de las marcas de esta edición: la programación reúne producciones de 16 jurisdicciones argentinas. Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza, Tucumán, Salta, Corrientes, Catamarca y Chaco estarán representadas en las distintas secciones.

Lucrecia Martel, invitada especial del FAN V

Uno de los acontecimientos centrales de esta quinta edición será la presencia en Neuquén de Lucrecia Martel, una de las cineastas argentinas de mayor reconocimiento internacional.

Nuestra Tierra, su primer largometraje documental, será la película de apertura del FAN V, el miércoles 28 de octubre en el MNBA. La obra reconstruye el asesinato en 2009 de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta de Tucumán, y aborda a partir del caso una historia más amplia de despojo territorial y colonialismo.

La función será además la antesala de la presencia de Martel en Neuquén: al día siguiente, jueves 29 de octubre, participará de una charla abierta a toda la comunidad en el Teatro Español.