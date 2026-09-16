SiBici ya tiene 21 mil inscriptos y registra hasta 180 viajes diarios: cómo usarlas y en qué horario

En el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, el sistema de bicicletas públicas SiBici alcanzó los 21 mil inscriptos en la ciudad de Neuquén y registra entre 100 y 180 viajes diarios. La propuesta busca promover formas de traslado que reduzcan la contaminación, ocupen menos espacio en la vía pública y aporten a una movilidad urbana más segura y dinámica.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres, destacó el crecimiento del sistema y convocó a los vecinos a incorporar alternativas al automóvil particular. “Esta semana celebramos la Semana de la Movilidad, que tiene que ver con empezar a movernos en dispositivos que generen poca contaminación y que, por sobre todo, generen poca ocupación en la vía pública”, explicó en diálogo con AM550.

Cinco estaciones y 83 kilómetros de bicisendas

Actualmente, SiBici cuenta con cinco estaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad y se encuentra entre las alternativas utilizadas por vecinos y visitantes. Las estaciones están ubicadas en Jaime de Nevares, Parque Norte, el inicio del Paseo Costero sobre calle Democracia y Avenida de la Costa, el Parque Central y la zona de Valentina.

Las estaciones del Paseo Costero y Parque Norte aparecen entre las más elegidas por los usuarios. Rueda Cáceres también destacó el crecimiento del uso de las bardas como espacio recreativo y para la realización de actividades físicas.

Neuquén cuenta actualmente con 83 kilómetros de bicisendas, una infraestructura que acompaña el crecimiento del uso de la bicicleta como medio de transporte y también como alternativa recreativa. “Muchos lo usan de manera recreativa en todo lo que es Paseo Costero, también la de Parque Norte, la de las bardas es muy utilizada por los vecinos”, señaló la funcionaria.

Cómo funciona SiBici

Para utilizar el sistema es necesario descargar la aplicación, registrarse y completar los datos personales solicitados. Según explicó Rueda Cáceres, el proceso demanda menos de cinco minutos y requiere nombre, apellido y número de DNI.

El servicio está disponible para personas mayores de 16 años y la aplicación puede descargarse tanto en dispositivos con sistema iOS como Android. Actualmente, el costo informado por el municipio es de $750 por dos horas de utilización.

Las bicicletas cuentan además con un sistema de GPS que permite realizar un seguimiento de su utilización y generar estadísticas sobre los recorridos. “Nos ha permitido a nosotros tener un control sobre la utilización y también poder tener estadística de adónde los neuquinos y neuquinas deciden moverse”, explicó Rueda Cáceres.

Actualmente, el sistema puede utilizarse desde las 7 hasta las 18. Desde el 1 de octubre, el municipio prevé extender una hora más el horario para desanclar las bicicletas. A partir de esa modificación, los usuarios tendrán además dos horas de utilización y podrán utilizar el servicio hasta las 22. La ampliación del horario busca acompañar la utilización del sistema durante una mayor parte de la jornada.

El colectivo como otra alternativa

Desde el municipio también remarcan el papel del transporte público dentro de las alternativas de movilidad sustentable. Rueda Cáceres destacó especialmente el sistema de colectivos COLE y señaló que el servicio tuvo una transformación que permitió acercar a más jóvenes al transporte público.

“Neuquén venía de una cultura del auto particular para movernos y este cambio radical en el transporte público de nuestra ciudad con COLE ha motivado a los chicos también, con el boleto estudiantil gratuito, a que empecemos a generar esa conciencia y ese dinamismo dentro de la ciudad”, sostuvo.

La funcionaria también destacó la incorporación del colectivo eléctrico como parte de la transición hacia formas de movilidad con menor impacto ambiental. “Con el colectivo eléctrico realmente hemos dado un pulso muy importante en todo lo que son estas nuevas formas de movernos en cuanto a la parte eléctrica de los vehículos y el eléctrico es un éxito”, afirmó.

En ese marco, Rueda Cáceres adelantó que el municipio se encuentra próximo a anunciar una nueva línea de transporte público. Según explicó, el recorrido estará vinculado con los paseos costeros y las bardas como puntos de interés de la ciudad.

Caminar también forma parte de la movilidad sustentable

Desde el municipio también plantean que la movilidad sustentable no se limita al transporte público o las bicicletas. Caminar aparece como otra alternativa para los trayectos cotidianos, con beneficios vinculados con el ambiente, la salud y el costo de los desplazamientos.

“Empezar a usar el transporte público, empezar a usar las bicicletas públicas, empezar a caminar un poquito más, que no solamente cuida el ambiente, sino que corporalmente nos hace muy bien a la salud y económicamente siempre es redituable”, expresó Rueda Cáceres.

Semáforos y circulación

La estrategia de movilidad también contempla el funcionamiento del sistema semafórico de la ciudad. Según explicó la funcionaria, la coordinación de los semáforos busca aportar mayor fluidez al tránsito y reducir los tiempos de permanencia de los vehículos en la vía pública.

En ese sentido, Rueda Cáceres planteó que una circulación más fluida también puede contribuir a reducir las emisiones asociadas al uso de vehículos. “Tardamos menos en ir de un lugar a otro y también emitimos menos dióxido de carbono por la utilización del vehículo”, sostuvo.

Con 21 mil personas inscriptas en SiBici, hasta 180 viajes diarios y 83 kilómetros de bicisendas, la ciudad atraviesa la Semana de la Movilidad Sustentable con distintas alternativas para desplazarse. Bicicletas públicas, transporte colectivo, unidades eléctricas y los recorridos a pie forman parte de una estrategia que busca modificar progresivamente los hábitos de movilidad urbana.