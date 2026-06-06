Cinco bicicletas del sistema SiBici fueron recuperadas en la ciudad de Neuquén y ya regresaron al servicio que utilizan a diario vecinos y vecinas para trasladarse por distintos sectores de la capital provincial.

Las unidades habían sido retiradas de manera irregular de la estación ubicada en Plaza Jaime de Nevares. Horas más tarde, personal policial las encontró durante un procedimiento realizado en el sector del balneario Albino Cotro.

Tras el hallazgo, las bicicletas quedaron bajo resguardo hasta que se completaron las actuaciones correspondientes. Luego, la Fiscalía de Delitos Juveniles autorizó su devolución a representantes de la empresa encargada de operar el sistema público.

Estaban en el balneario Albino Cotro

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada y permitió recuperar las cinco unidades que formaban parte de la red de bicicletas compartidas de Neuquén.

La restitución se concretó este viernes. Con esa medida, los vehículos podrán reincorporarse al circuito habitual y volver a estar disponibles para los usuarios del servicio.

El sistema recuperó unidades para el uso diario

SiBici es una de las alternativas de movilidad urbana utilizadas por cientos de personas en la capital neuquina. El programa conecta distintos puntos de la ciudad mediante estaciones distribuidas en espacios públicos estratégicos.

La recuperación de estas bicicletas permite reforzar la disponibilidad del servicio y evitar que disminuya la cantidad de unidades operativas. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar cómo fueron retiradas de la estación de Plaza Jaime de Nevares y establecer las responsabilidades correspondientes.