El Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) implementará una nueva modalidad de atención prehospitalaria, basada en parte en experiencias que serán incorporadas luego de una capacitación internacional sobre el modelo de emergencias de Israel.

La nueva estrategia contemplará la incorporación de vehículos identificados con la denominación 100 que funcionarán como unidades de primera respuesta y estarán conformados por un médico y un enfermero.

Estos móviles se sumarán al esquema de ambulancias y permitirán reforzar la atención en el área urbana. También se incorporarán motos de respuesta, mientras que las ambulancias con equipos completos tendrán mayor presencia en sectores periféricos.

El nuevo esquema contemplará Unidades Medicalizadas (UMI), Unidades de Respuesta Inmediata (URI) y ambulancias, que podrán desplegarse de manera conjunta ante determinadas emergencias. Esto ayuda a que ante una emergencia se desplieguen varios móviles simultáneamente.

Los principales objetivos será reducir los tiempos de respuesta. El sistema registra actualmente un promedio cercano a los 10 minutos y buscará alcanzar un tiempo inferior a los 6 minutos desde el despacho hasta la llegada del personal al lugar, tomando como referencia estándares internacionales analizados durante la capacitación.

El ejemplo del sistema internacional

Esta reorganización surge luego de una instancia de trabajo con todo el equipo, donde analizarán experiencias recogidas en la visita al sistema de emergencias de Israel.

Durante ese viaje también se estudiarán los mecanismos de respuesta ante situaciones con múltiples víctimas, la organización hospitalaria, el funcionamiento de las ambulancias y la participación comunitaria.

La experiencia permitirá analizar esas herramientas y adaptarlas a las características del sistema neuquino.