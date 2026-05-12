Entre el viernes 8 y el lunes 11 de mayo, el equipo de la Base SIEN Cutral Co realizó 23 asistencias en la comarca. Del total de intervenciones, 12 estuvieron vinculadas a siniestros viales y, en 8 de esos casos, las personas involucradas se desplazaban en moto.

Agregaron que las demás asistencias correspondieron a cuadros clínicos y situaciones relacionadas con consumos problemáticos, situaciones en las cuales también interviene el sistema.

La importancia de una base operativa ante las emergencias

A partir de esto, destacaron que estos datos reflejan la importancia de contar con una base operativa en la zona, que permite reducir los tiempos de respuesta y brindar una atención rápida y eficiente ante la demanda creciente de la comunidad.

Asimismo, remarcaron que el fortalecimiento de la red provincial del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) forma parte de una estrategia integral orientada a ampliar la cobertura sanitaria en puntos estratégicos del territorio neuquino.

La base de Cutral Co cumple un rol clave en la atención prehospitalaria de la comarca, una zona de alta circulación vehicular y actividad constante, donde la rapidez de intervención es determinante para salvar vidas y reducir complicaciones.