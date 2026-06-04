La llegada del invierno transforma la vida cotidiana en la región cordillerana de Neuquén. Las bajas temperaturas, las nevadas y el aumento del movimiento turístico del receso escolar generan un escenario que exige una preparación especial por parte de los servicios de emergencia. Con ese objetivo, se realizó una reunión de trabajo en la base del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) de San Martín de los Andes, donde profesionales y referentes del área analizaron el funcionamiento diario del servicio y proyectaron las acciones necesarias para afrontar los próximos meses.

Durante el encuentro se revisaron indicadores vinculados con la cantidad de intervenciones realizadas, la calidad de la atención y los tiempos de respuesta, aspectos fundamentales cuando se trata de situaciones donde la rapidez puede marcar una diferencia decisiva.

Más turistas, más circulación y mayores desafíos

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la organización del Operativo Nieve 2026, una estrategia clave para una de las épocas de mayor actividad en la cordillera neuquina.

Durante la temporada invernal, miles de visitantes recorren rutas y destinos turísticos de la región, lo que incrementa la demanda sobre los servicios de asistencia y emergencia. A esto se suman las condiciones climáticas propias de la montaña, que pueden generar situaciones complejas para conductores y viajeros.

Por ese motivo, las autoridades avanzaron en la planificación de recursos y en la coordinación de acciones destinadas a mejorar la cobertura en sectores considerados estratégicos.

Siete Lagos y Traful, zonas clave para la asistencia

Entre los lugares que concentrarán especial atención se encuentran los corredores de Siete Lagos y Confluencia Traful, dos puntos de gran circulación durante el invierno y donde suelen registrarse intervenciones vinculadas a accidentes viales, emergencias médicas y contingencias derivadas de las condiciones climáticas.

La intención es fortalecer la capacidad operativa en estas áreas para garantizar una respuesta más eficiente y reducir los tiempos de asistencia ante cualquier eventualidad.

Capacitación para fortalecer el trabajo en equipo

La preparación no se limita únicamente a la logística o a la disponibilidad de recursos. En el marco de la reunión también se entregaron materiales destinados al área de Docencia del SIEN, con el propósito de seguir fortaleciendo la formación continua de los equipos de salud y emergencias.

La capacitación permanente es considerada una herramienta esencial para afrontar escenarios cada vez más complejos, mejorar la coordinación entre organismos y brindar respuestas acordes a las necesidades de la comunidad.

Un servicio que busca estar cada vez más preparado

Desde el SIEN destacaron que estas acciones forman parte de un proceso continuo de fortalecimiento institucional que tiene como objetivo ofrecer servicios de emergencia más eficientes, coordinados y preparados.

Detrás de cada operativo, cada capacitación y cada reunión de planificación existe una meta común: proteger la vida de quienes habitan la región y de quienes eligen la Cordillera neuquina para disfrutar del invierno.