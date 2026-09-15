El custodio de la vicegobernadora de Mendoza chocó y mató a un enfermero: tenía 1,95 de alcohol

Jonathan Salvador Araujo, un policía de 39 años, fue imputado por homicidio culposo agravado tras chocar de frente contra la moto de Diego Misael Dávila Oviedo, un enfermero de 24 años que murió como consecuencia del impacto. El test de alcoholemia al agente dio 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro ocurrió este domingo, minutos antes de las 7, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de una escuela en Lavalle, Mendoza, a unos 30 kilómetros de la capital provincial. Según la investigación, Araujo invadió el carril contrario y embistió de frente al motociclista.

Ambos fueron trasladados al Hospital Central de Mendoza. Dávila Oviedo murió poco después del choque, mientras que el policía recibió el alta médica este lunes. La fiscal Mariana Gutiérrez imputó a Araujo y ahora las pericias buscan determinar con precisión cómo ocurrió el impacto y las responsabilidades penales.

El policía cruzó de carril y chocó de frente a la moto

El siniestro ocurrió durante las primeras horas del domingo, cuando Jonathan Salvador Araujo circulaba por la Ruta Nacional 40 y, por circunstancias que son investigadas, se cruzó hacia el carril contrario.

En ese momento impactó frontalmente contra la motocicleta conducida por Diego Misael Dávila Oviedo, de 24 años.

Un enfermero de 24 años murió luego de ser embestido por un policía que, según la investigación, circulaba alcoholizado. (Gentileza)

El impacto provocó heridas de gravedad en ambos involucrados. Ambulancias trasladaron al motociclista y al policía al Hospital Central.

Sin embargo, el joven enfermero murió poco después de ingresar al centro asistencial. Araujo permaneció bajo atención médica hasta que recibió el alta este lunes.

La alcoholemia del policía fue de 1,95 gramos

Uno de los elementos centrales de la investigación es el resultado del test de alcoholemia realizado al policía.

La prueba arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración que supera ampliamente el límite previsto para los conductores en Mendoza.

Existe además una particularidad jurídica vinculada con el lugar del accidente: al tratarse de la Ruta Nacional 40, rige la legislación nacional de Alcohol Cero, que prohíbe conducir vehículos con una alcoholemia superior a cero.

La normativa mendocina establece, por su parte, un límite de 0,5 gramos por litro para automóviles dentro de su régimen provincial. Para motocicletas el límite provincial es todavía menor: 0,2 g/l.

En el caso investigado, la cifra detectada fue 3,9 veces superior al límite provincial de 0,5 g/l y se ubicó muy por encima de cualquier tolerancia permitida en la conducción.

La fiscal imputó al policía por homicidio culposo agravado

La fiscal Mariana Gutiérrez imputó a Araujo por homicidio culposo agravado.

Entre los elementos considerados aparecen la alcoholemia detectada y la presunta invasión del carril contrario.

La hipótesis de la investigación apunta a que el conductor habría actuado de manera imprudente y antirreglamentaria. De todos modos, la responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

El caso quedó radicado en la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle, donde se llevan adelante las medidas destinadas a reconstruir la mecánica del siniestro.

El policía prestaba servicio en la vicegobernación de Mendoza

Araujo prestaba servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza, encabezada por Hebe Casado.

Según la información difundida tras el accidente, el agente se encontraba dentro de su horario laboral y debía cumplir funciones vinculadas con la custodia en las oficinas ubicadas en el Estadio Malvinas Argentinas.

Desde la Vicegobernación aclararon que el policía salía de la guardia al momento del hecho.

La situación laboral del agente también forma parte de los aspectos que analiza la Fiscalía, particularmente para determinar en qué circunstancias se produjo el desplazamiento y si se encontraba efectivamente cumpliendo funciones oficiales.

Hebe Casado aseguró que la investigación será sin privilegios

Luego del accidente, la vicegobernadora Hebe Casado expresó públicamente su pesar por la muerte del joven de 24 años y aseguró que puso a disposición de la Justicia la información necesaria para determinar cómo ocurrió el choque.

La funcionaria también sostuvo posteriormente que el caso será investigado “sin privilegios ni excepciones”.

La postura adquiere relevancia debido a que el conductor involucrado pertenece a una fuerza de seguridad y prestaba funciones de custodia en la Vicegobernación.

La investigación, sin embargo, permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y deberá avanzar con las pruebas reunidas por los investigadores.

La alcoholemia y la invasión de carril son dos puntos centrales

El expediente presenta, hasta el momento, dos elementos particularmente relevantes: el resultado de 1,95 g/l de alcoholemia y la presunta invasión del carril contrario.

Ambos deberán ser analizados junto con el resto de la evidencia para establecer cómo se produjo el choque y qué grado de responsabilidad corresponde atribuirle al conductor.

La investigación criminalística deberá determinar también si existen registros de cámaras, testimonios de otros conductores u otros elementos que permitan reconstruir los segundos previos al impacto.

La Fiscalía deberá avanzar con las pericias sobre los vehículos y el lugar del accidente, además de incorporar testimonios y otros elementos de prueba.

Uno de los objetivos será determinar la mecánica exacta del choque y establecer si las maniobras atribuidas a Araujo fueron efectivamente las que provocaron el impacto frontal.