El Tercer Puente, que conecta Neuquén con Cipolletti, fue escenario de dos episodios que complicaron la circulación durante este martes 15 de septiembre. Al mediodía, un Chevrolet Cruze fue impactado desde atrás por un camión cisterna de combustible perteneciente a YPF.

Un Chevrolet Cruze sufrió importantes daños materiales tras ser impactado en la parte trasera por un camión cisterna de combustible. El choque ocurrió al mediodía de este martes 15 de septiembre en la zona del Tercer Puente, en el Parque Industrial de Neuquén.

Horas más tarde, durante la tarde, otro vehículo se incendió en el acceso al Tercer Puente, del lado de Neuquén. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y la Policía desplegó un operativo para ordenar la circulación.

El segundo episodio generó demoras de al menos una hora para quienes intentaban avanzar en dirección Neuquén-Cipolletti, en plena hora pico.

Cómo ocurrió el choque entre el auto y el camión

El primer siniestro tuvo como protagonistas a un Chevrolet Cruze y un camión Fiat Iveco tipo cisterna perteneciente a YPF.

Por motivos que todavía son materia de investigación, el camión impactó contra la parte trasera del automóvil. La colisión provocó daños de consideración en el Cruze.

Hasta el momento no se informó públicamente la mecánica exacta del choque. Por eso, no puede establecerse si el impacto estuvo relacionado con una frenada, una distracción, una maniobra repentina o alguna otra circunstancia.

La intervención policial permitirá avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar qué ocurrió en los segundos previos a la colisión.

El incendio volvió a complicar la circulación durante la tarde

La situación vial se agravó varias horas después, cuando un vehículo se incendió en el acceso al Tercer Puente, del lado de Neuquén.

El episodio ocurrió cerca de las 16:30, en un horario de elevada circulación. Bomberos trabajaron en el lugar mientras efectivos policiales implementaron un operativo para ordenar el tránsito.

El principal impacto se produjo sobre quienes circulaban desde Neuquén hacia Cipolletti, con filas y demoras estimadas en más de una hora para atravesar el sector.

La recomendación para quienes debían utilizar el corredor era circular con extrema precaución y, de ser posible, evitar la zona mientras se desarrollaba el operativo.

Los antecedentes muestran un punto sensible para el tránsito

La circulación de vehículos pesados y particulares convierte a los accesos al Tercer Puente en un sector especialmente relevante para la seguridad vial.

En diciembre de 2021, un choque en cadena registrado en el acceso involucró a tres vehículos y terminó con una persona trasladada al Hospital Castro Rendón. El hecho se produjo durante un operativo policial en el que un camión había detenido su marcha.

En noviembre de 2024, otro camión quedó atravesado en el acceso al Tercer Puente después de sufrir un problema en el sistema de frenos, lo que también generó demoras, aunque en ese caso la circulación pudo normalizarse luego de retirar el vehículo.

Los antecedentes permiten dimensionar un aspecto central del corredor: un incidente puntual puede transformarse rápidamente en un problema de circulación regional, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

No es la primera vez que se registra un siniestro en este corredor. En los últimos años hubo choques múltiples, colisiones entre autos y camiones y otros incidentes que generaron desde daños materiales hasta personas heridas y complicaciones para circular.