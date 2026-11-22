El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y el IPVU-ADUS, llamó a licitación número 15/2026 para construir 52 viviendas en la localidad de Senillosa. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $8.231.693.634 y un plazo de ejecución estimado de 540 días.

Esta iniciativa forma parte de la planificación habitacional impulsada por el gobernador Rolando Figueroa mediante el Plan Neuquén Habita, una política destinada a ampliar el acceso a la casa propia y acompañar el crecimiento urbano de las localidades neuquinas.

Las 52 unidades se desarrollarán en planta baja y contarán con dos dormitorios, distribuidos en una superficie de 68,28 metros cuadrados cubiertos y 3,84 semicubiertos cada una. Del total, 49 corresponderán al prototipo Urbano II y tres serán diseñadas especialmente para personas con movilidad reducida.

Asimismo, contempla las conexiones domiciliarias a las redes de agua potable, energía eléctrica y gas natural. Además, cada vivienda se entregará con instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, televisión, telefonía e internet; provisión de cocina, termotanque y calefactor; y un sistema individual de tratamiento cloacal mediante biodigestor y lecho nitrificante.

Presentación y apertura de ofertas

Recepción de sobres: Hasta las 8.30 del 22 de diciembre de 2026, en la Mesa de Entradas de ADUS (Aguado 2130, Neuquén capital).

Apertura de ofertas: El mismo día a las 9.30, en la Sala Felipe Sapag de Casa de Gobierno (Belgrano 350, Neuquén capital).