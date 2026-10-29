Sumá un integrante de cuatro patas a tu familia: Neuquén realizará una feria de adopción de mascotas en Parque Norte

La Municipalidad de Neuquén realizará este sábado 31 de octubre, de 16 a 21, una nueva feria de adopción responsable de animales en la plaza El Zorro, junto a la Plaza de las Banderas, en Parque Norte. La actividad incluirá atención veterinaria gratuita para mascotas, juegos para las infancias, sorteos y puestos de emprendedores vinculados con el cuidado animal.

La propuesta forma parte del programa Neuquén Ama los Animales, impulsado por el intendente Mariano Gaido y coordinado desde la Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, a cargo de Luciana De Giovanetti.

Durante la jornada, las familias podrán conocer a los animales que buscan un hogar y acceder a servicios preventivos para sus mascotas sin costo. La invitación está abierta a los vecinos que quieran adoptar, cuidar la salud de sus animales o disfrutar de una tarde al aire libre.

Qué incluye la feria de adopción en Parque Norte

Uno de los ejes de la convocatoria será promover la adopción responsable de perros y gatos. Según explicó De Giovanetti, quienes adopten recibirán al animal con las principales atenciones sanitarias realizadas y elementos para acompañar sus primeros días en el nuevo hogar.

“Si vos vas y adoptás un animal, te lo llevás vacunado, desparasitado, con su libreta sanitaria y también te llevás de obsequio alimento para el animal”, explicó la funcionaria.

El acompañamiento municipal no termina con la entrega. La secretaria señaló que el equipo mantiene el contacto con las familias para realizar un seguimiento de los animales adoptados.

Este procedimiento busca acompañar la adaptación de cada mascota y reforzar el compromiso de quienes deciden incorporarla a su hogar. Adoptar implica asumir responsabilidades de alimentación, atención veterinaria, espacio adecuado y cuidados durante toda la vida del animal.

Vacunación antirrábica y desparasitación gratuitas

La feria también estará destinada a quienes ya tienen perros o gatos. Durante la tarde, el municipio ofrecerá vacunación antirrábica y desparasitación gratuitas, dos medidas preventivas que contribuyen al cuidado de la salud animal.

De esta manera, la actividad reunirá en un mismo espacio la posibilidad de encontrar una mascota, acceder a prestaciones veterinarias y conocer iniciativas relacionadas con el bienestar animal.

La vacunación antirrábica es una herramienta central de prevención sanitaria. La rabia es una enfermedad viral que puede afectar a los mamíferos, incluidos los seres humanos, por lo que mantener al día la vacunación de los animales constituye una medida de protección individual y comunitaria.

Los vecinos que concurran con sus mascotas deberán procurar trasladarlas de manera segura y consultar al personal veterinario presente ante cualquier duda sobre los cuidados necesarios.

Luciana De Giovanetti, secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, anticipó que este sábado habrá muchas actividades, sorteos y feriantes de la temática animal en Parque Norte - Foto: Municipalidad de Neuquén

Juegos, sorteos y emprendedores para compartir en familia

La agenda incluirá propuestas recreativas para las infancias, sorteos y puestos de emprendedores que trabajan con productos y servicios relacionados con los animales.

“Va a haber muchas actividades, sorteos y feriantes de la temática animal”, anticipó De Giovanetti, quien destacó el carácter familiar de la convocatoria y el espacio elegido para el encuentro.

La funcionaria invitó a los vecinos a acercarse con sus hijos y disfrutar de la jornada en Parque Norte. “Es una actividad gratuita, solo para disfrutar en familia, así que con el mate y con ganas de pasarlo bien, los esperamos”, expresó.

Neuquén sostiene las jornadas de adopción responsable

Las ferias de adopción forman parte de una agenda municipal que combina la búsqueda de hogares para animales con acciones de prevención y concientización.

En una jornada realizada en septiembre de 2026 en Parque Norte, 44 animales fueron adoptados, según informó MejorInformado.com. El encuentro también incluyó vacunación antirrábica, desparasitación y actividades vinculadas con el cuidado animal.

Estos antecedentes permiten dimensionar el alcance de las convocatorias: además de facilitar nuevas adopciones, acercan servicios veterinarios a los vecinos y promueven la tenencia responsable.

La continuidad de estas iniciativas también abre el desafío de sostener el seguimiento de los animales, fomentar la esterilización y trabajar sobre las causas del abandono.

Una oportunidad para adoptar y cuidar a las mascotas

La feria de este sábado permitirá a los vecinos de Neuquén acercarse a la propuesta municipal, conocer a los animales que esperan una familia y acceder a servicios gratuitos para sus mascotas.

La actividad se desarrollará de 16 a 21 en la plaza El Zorro, junto a la Plaza de las Banderas, en Parque Norte. La Municipalidad invitó a las familias a participar de la jornada, que combinará adopción responsable, prevención sanitaria y actividades recreativas.

El municipio no precisó en la información suministrada cuántos animales estarán disponibles para adopción ni si será necesario cumplir requisitos previos para iniciar el trámite. Esos datos podrían ampliarse antes de la actividad para orientar a quienes estén pensando en sumar un nuevo integrante a su familia.