En el marco del Mes Aniversario de la capital neuquina, la Municipalidad de Neuquén llevará adelante dos propuestas destinadas a los animales no humanos. El 26 de septiembre se realizará una jornada de castración, desparasitación, vacunación y adopción en la Península Hiroki, desde las 9.

Por otro lado, el domingo 27, los perros, junto a sus dueños, podrán participar de la caminata de 2K de Mi Ciudad Corre, que se desarrollará en la Isla 132.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, invitó a la ciudadanía a participar de ambas actividades, que son sobre todo para disfrutar en familia y al aire libre.

Cuándo y dónde es cada actividad

En relación con la caminata de 2K de Mi Ciudad Corre, la funcionaria explicó que hay un cupo limitado para la entrega de remeras, pero aclaró que quienes no alcancen a registrarse igualmente podrán participar de la actividad.

Por otro lado, indicó que las castraciones previstas para la jornada del sábado 26 serán con turno previo. Podrán solicitar el jueves 24 de septiembre en las oficinas de Turismo de la Península Hiroki.

La actividad del sábado se encuentra enmarcada en el programa municipal Neuquén Ama los Animales.

“Van a estar los tres quirófanos móviles para castrar, va a haber feria de adopción, vacunación y desparasitación”, detalló la funcionaria. Además, explicó que habrá un tráiler destinado a la castración de felinos, otro para perros pequeños y un tercero para perros de mayor tamaño.

Neuquén Ama los Animales será el sábado desde las 9 hasta la tarde y Mi Ciudad Corre se hace el 27 de septiembre, en la Isla 132. La entrega de las remeras es el sábado en el SAF de Confluencia.

Por último, De Giovanetti invitó a la comunidad a acercarse el jueves para solicitar los turnos y participar de la jornada.