Los animales cada vez son parte más fundamental de la vida de las personas, llegando a convertirse en parte de sus familias como un integrante más. Es por esto que a esta modalidad de vida se van sumando rutinas, costumbres y herramientas para facilitar el cuidado de estas mascotas.

Una de estas ideas la tuvo Julián Rubino, el creador de una aplicación móvil para poder tener a mano todo lo relacionado a las mascotas de la casa, pero tambén permite encontrar rápidamente veterinarios, paseadores y otros servicios.

En diálogo con Entretiempo por AM550, Rubino explicó que la idea de la app nació hace un par de años a partir de una experiencia propia. El joven es dueño de seis perros y, en su día a día con ellos, le surgió la idea de organizar todo lo que conlleva criar y cuidar un animal.

La aplicación oficialmente fue lanzada hace menos de tres semanas y ya registra casi 500 usuarios.

Todo lo que ofrece la plataforma: desde veterinarios hasta alimento a domicilio

"Podés encontrar servicios de confianza como un paseador, un veterinario de domicilio, veterinario de emergencia o, por ejemplo, por qué podemos pedir todo desde la aplicación de un celular como, por ejemplo, la comida y no el alimento de tu mascota. Todas estas cosas, estas problemáticas que me sucedían a mí como fueron las que me llevaron a intentar resolverlos y poner en un solo lugar todo lo relacionado a los animalitos", relata Julián desde su mirada.

A partir de allí comenzaron a sugir distintos ejes a cubrir para que la app sea funcional y utilizada por los usuarios. La misma además cuenta con ONGs y rescatistas, ya que a través de la plataforma se fomenta la adopción responsable, bajo un proceso más moderno y seguro.

Actualmente la app está disponible de forma gratuita, para usuarios y prestadores, para celulares con iOS y Android y se puede encontrar con el nombre Club Pet.

"Ahí podés cargar carnet de vacunación, historial médico, entonces, por ejemplo, si le pasa algo a tu mascota y no está tu veterinario de confianza, vos podés ir a cualquier otro porque vos siempre tenés la información en tu mano. Lo mismo con los servicios, lo mismo con los mercados, vos podés pedir desde la aplicación alimento, accesorios para tus mascotas que te lleguen a tu casa, podés encontrar servicios de confianza donde la comunidad también deja sus reseñas, entonces vos podés saber las experiencias de las otras personas cuando brindaron eso", explica Rubino, realizando una comparación con las aplicaciones de compra y venta.

Además la plataforma incluye una red social para mascotas, a través de la cual se pueden publicar y adoptar perros y gatos que las rescatistas de la app publican constantemente.

Adopciones cuidadas y difusión rápida de animales perdidos

Para adoptar, lo primero que debe hacer el dueño es ingresar una validación de identidad con su DNI y llenar un formulario de preguntas para evaluar las condiciones del adoptante. Toda esa información le llega a los rescatistas o a la ONG y dentro de todos los postulantes decide quién es la familia más adecuada para ese animal. Además incluye un seguimiento constante.

Otra función es para animales perdidos, ya que la app te genera un flyer listo para imprimir y pegar, pero también notifica a un radio de 25 kilómetros que hay una mascota perdida.

"Dentro de todas esas funcionalidades que hacemos gratuitamente estamos desarrollando unas chapitas QR para las mascotas donde si alguien escanea, por ejemplo, que se pierde tu mascota y alguien la encuentra y escanea, el QR, a vos te llega una notificación con la ubicación exacta donde se escaneó y la persona que lo encontró se puede comunicar con vos directamente sin la necesidad de la app."

Para pedir esta chapita identificatoria, los usuarios pueden suscribirse a la lista de espera y la misma es enviada sin costo.

Rubino también aborda el cuidado de animales desde un lado integral, organizando jornadas de adopción y recolectando alimento para el labor diario de los rescatistas.

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