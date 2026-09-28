El pasado sábado 26 de septiembre fue el Día del Empleado de Comercio en Argentina, pero se trasladó a este lunes 28 del corriente mes para que los trabajadores que están en dicho rubro puedan tener un día de descanso.

El Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) comunicó que el descanso para los trabajadores mercantiles previsto para este lunes 28 implica que cientos de locales tendrán sus persianas bajas. Sin embargo, la medida no implica el cierre obligatorio de todos los locales: cada establecimiento podrá informar cómo funcionará.

El traslado de la fecha se acordó entre el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) y la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN).

De acuerdo al sindicato, en la provincia se aplica desde hace años el criterio de trasladar el descanso al último lunes de septiembre, para que los empleados puedan celebrar su día.

El Día del Empleado de Comercio tendrá impacto en la atención de locales comerciales, supermercados y otros establecimientos del sector que habitualmente trabajan los lunes.

Tampoco se cobrará estacionamiento medido en el centro de Neuquén. El Sistema Automatizado De Estacionamiento Medido (SAEM) confirmó que “este lunes no se cobrará estacionamiento medido y las oficinas permanecerán cerradas con motivo del Día del Empleado de Comercio”.

Un comercio que si abre este lunes

El Mercado Concentrador de Neuquén, por su parte, mantiene un funcionamiento normal desde las 6.00 producto de que los trabajadores están regidos en un sindicato diferente al de los empleados de comercio.

Diego Molina, su presidente, explicó en diálogo con AM550 sobre la situación de los empleados.

“Los empleados acá están bajo un convenio que no es el de Comercio, por eso estamos abiertos hoy”, explicó.

Dijo además que el mercado abrirá los próximos dos sábados (3 y 10 de octubre) y sumará productos comestibles como truchas de Alicurá y chivitos del norte.

Esto se debe a que, según explicó Molina, el flujo de clientes los sábados suele disminuir bastante con respecto al resto de los días de la semana.

“Los sábados para algunos rinden más y para otros menos, por eso debemos hacer un balance, ver si vale la pena seguir abriendo durante el fin de semana”, sostuvo.

Comercios y el estacionamiento medido

Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) remarcaron que el descanso correspondiente a la fecha no puede utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal. Además, señalaron que en materia salarial deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Ley 26.541.

La fecha alcanza específicamente a los trabajadores de la actividad comercial y no constituye un feriado nacional para todas las actividades. Por ese motivo, el funcionamiento de otros rubros no se verá necesariamente alcanzado por las mismas condiciones.

En el centro de Neuquén también habrá un cambio para quienes se movilicen en vehículo: este lunes no funcionará el estacionamiento medido. El Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM) informó que no se cobrará el servicio y que sus oficinas permanecerán cerradas durante la jornada por el Día del Empleado de Comercio.

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