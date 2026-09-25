El SAEM informó que el lunes 28 de septiembre no funcionará el sistema de Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad de Neuquén. Durante esa jornada, los conductores podrán estacionar en las zonas alcanzadas por el sistema sin abonar la tarifa correspondiente.

Además, la empresa indicó que no se realizarán las tareas habituales de control durante ese día.

La interrupción del servicio se debe a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, cuya celebración fue trasladada en 2026 del sábado 26 al lunes 28 de septiembre. El cambio fue acordado por las entidades sindicales y empresarias del sector.

Qué cambia para quienes estacionen en Neuquén

La principal consecuencia para los automovilistas será que no deberán activar ni pagar el estacionamiento medido durante el lunes 28 en las zonas donde habitualmente rige el SAEM.

La medida comprende toda la jornada y también implica la suspensión de los controles vinculados al sistema.

Esto convierte al lunes en una jornada particular para quienes necesiten ingresar al centro de Neuquén por motivos laborales, comerciales o personales.

Cuándo volverá a cobrarse el estacionamiento

El servicio del SAEM retomará su funcionamiento habitual el martes 29 de septiembre, de acuerdo con los horarios y sectores establecidos para el sistema.

Por lo tanto, quienes estacionen desde ese día deberán volver a utilizar el mecanismo habitual de pago y respetar las condiciones vigentes.

La recomendación para los conductores es tener en cuenta la fecha de regreso del servicio para evitar confusiones durante el cambio de jornada.

El contexto: el estacionamiento medido tuvo varios cambios en 2026

La suspensión del cobro se produce después de un año con diferentes modificaciones en el sistema de estacionamiento medido de Neuquén.

En abril, el SAEM incorporó nuevas cuadras del centro al sistema, incluyendo sectores de la zona bancaria y tramos de avenida Argentina. La ampliación comenzó a regir el 7 de abril y tuvo como objetivo favorecer la rotación de vehículos en áreas de alta demanda.

En junio, además, se actualizaron las tarifas. La primera hora pasó a costar $926,35, mientras que la segunda quedó en $1.132,25 y desde la tercera hora se estableció una tarifa de $1.389,61.

El sistema también fue ampliado en sectores vinculados a las obras de la avenida Mosconi, donde se incorporaron nuevos espacios y se establecieron condiciones particulares de permanencia.

El servicio volverá a la normalidad el martes

El cronograma comunicado por SAEM establece una interrupción puntual: el lunes 28 de septiembre no habrá estacionamiento medido ni controles asociados al sistema.

A partir del martes 29, el servicio volverá a operar con normalidad en las zonas y horarios establecidos.

Para los automovilistas, el dato clave es la fecha: lunes 28, estacionamiento sin cobro; martes 29, regreso del sistema habitual.